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9 июня • обновлено в 18:48
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Что означают звуковые сигналы на борту самолета: стюардесса раскрыла секрет

1.3т
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Стюардесса одной из авиакомпаний раскрыла значение звуковых сигналов, подаваемых на борту самолета во время полета.

Об этом сообщает издание Daily Express. Так, по словам бортпроводницы, звон, который можно услышать после взлета и перед посадкой, говорит о начале и окончании самой опасной части перелета. В это время нельзя передвигаться по салону даже членам экипажа.

Что означают звуковые сигналы на борту самолета: стюардесса раскрыла секрет

Фото: lublu.bb.lv

Кроме того, сигналы подаются, когда на борту возникает чрезвычайная ситуация, близится зона турбулентности или когда стюардессам, находящимся в разных концах лайнера, необходимо переговорить.

Что означают звуковые сигналы на борту самолета: стюардесса раскрыла секрет

Фото: factroom.ru

Бортпроводница также отметила, что серия из трех-четырех сигналов может означать, что одному из пассажиров стало плохо и срочно нужна помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Сьюзен Браун рассказала о самой нелепой просьбе пассажира, с которой ей приходилось сталкиваться во время полета.

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Автор
Кристина Долматова
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