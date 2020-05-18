Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи
Оказывается, если попросить, в отеле можно получить некоторые вещи или услуги совершенно бесплатно. Важно знать, какие именно.
О том, что можно получить в отелях бесплатно – рассказало издание "Рамблер".
Подарок на важную дату
Если заранее сообщить администраторам отеля о дне рождения или свадьбе, можно рассчитывать на небольшой бонус от гостиницы. Это может быть бесплатная бутылка шампанского или же скидка на Spa-процедуры.
Дополнительная кровать для ребенка
Также, если вы заранее сообщите, что едете в отпуск с ребенком – отель предоставит вам люльку или кровать для ребенка. Но на данную услугу вы можете рассчитывать только при условии, что в номере достаточно места для ее установки.
Газета или книга
Попросить свежую прессу можно у администратора отеля. Также в некоторых гостиницах существует библиотека, которая формируется из фонда забытых постояльцами книг и журналов.
Печать документов
Вы также можете обратиться к администратору с просьбой распечатать билет на самолет или же какие-то документы. И он не возьмет за это дополнительную плату.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ, как меньше платить в отелях.