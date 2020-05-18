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18 мая • обновлено в 18:27
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Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи

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Оказывается, если попросить, в отеле можно получить некоторые вещи или услуги совершенно бесплатно. Важно знать, какие именно.

О том, что можно получить в отелях бесплатно – рассказало издание "Рамблер".

Подарок на важную дату

Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи

Фото: belveder-nevsky.spb.ru

Если заранее сообщить администраторам отеля о дне рождения или свадьбе, можно рассчитывать на небольшой бонус от гостиницы. Это может быть бесплатная бутылка шампанского или же скидка на Spa-процедуры.

Дополнительная кровать для ребенка

Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи

Фото: meininger-hotels.com

Также, если вы заранее сообщите, что едете в отпуск с ребенком – отель предоставит вам люльку или кровать для ребенка. Но на данную услугу вы можете рассчитывать только при условии, что в номере достаточно места для ее установки.

Газета или книга

Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи

Фото: urlaubsguru.de

Попросить свежую прессу можно у администратора отеля. Также в некоторых гостиницах существует библиотека, которая формируется из фонда забытых постояльцами книг и журналов.

Печать документов

Что можно получить в отеле бесплатно: названо 4 вещи

Фото: spamanagement.su

Вы также можете обратиться к администратору с просьбой распечатать билет на самолет или же какие-то документы. И он не возьмет за это дополнительную плату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ, как меньше платить в отелях.

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Автор
Кристина Долматова
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