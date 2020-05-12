Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет

Несмотря на то, что правила авиаперевозок всем известны, некоторые туристы все равно пытаются провезти запрещенные вещи. Их и изымают сотрудники аэропортов.

О том, что дальше происходит с конфискованными вещами – рассказал Рамблер. По словам издания, ценные вещи пассажиры могут передать своим провожающим или же на период отъезда оставить в камере хранения. Но это платная услуга, стоимость которой зависит от аэропорта.

Фото: biletik.aero

Все прочие предметы утилизируются, причем этот процесс происходит следующим образом. Все изъятые вещи, в том числе и колющие и режущие предметы, помещают в специальные черные пакеты, упаковывают и закрывают специальными пломбами. После чего содержимое пакетов полностью уничтожается или сжигается.

Фото: germania.one

К слову, существует расхожее мнение, что изъятые бутылки, ножницы, духи присваиваются сотрудниками аэропорта. Однако эксперты отмечают, что это не правда. Поскольку все действия персонала фиксируются камерами видеонаблюдения.

Фото: memblog.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.