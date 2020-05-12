Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет
Несмотря на то, что правила авиаперевозок всем известны, некоторые туристы все равно пытаются провезти запрещенные вещи. Их и изымают сотрудники аэропортов.
О том, что дальше происходит с конфискованными вещами – рассказал Рамблер. По словам издания, ценные вещи пассажиры могут передать своим провожающим или же на период отъезда оставить в камере хранения. Но это платная услуга, стоимость которой зависит от аэропорта.
Все прочие предметы утилизируются, причем этот процесс происходит следующим образом. Все изъятые вещи, в том числе и колющие и режущие предметы, помещают в специальные черные пакеты, упаковывают и закрывают специальными пломбами. После чего содержимое пакетов полностью уничтожается или сжигается.
К слову, существует расхожее мнение, что изъятые бутылки, ножницы, духи присваиваются сотрудниками аэропорта. Однако эксперты отмечают, что это не правда. Поскольку все действия персонала фиксируются камерами видеонаблюдения.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.