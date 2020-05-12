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12 мая • обновлено в 15:05
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Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет

2.6т
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Несмотря на то, что правила авиаперевозок всем известны, некоторые туристы все равно пытаются провезти запрещенные вещи. Их и изымают сотрудники аэропортов.

О том, что дальше происходит с конфискованными вещами – рассказал Рамблер. По словам издания, ценные вещи пассажиры могут передать своим провожающим или же на период отъезда оставить в камере хранения. Но это платная услуга, стоимость которой зависит от аэропорта.

Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет

Фото: biletik.aero

Все прочие предметы утилизируются, причем этот процесс происходит следующим образом. Все изъятые вещи, в том числе и колющие и режущие предметы, помещают в специальные черные пакеты, упаковывают и закрывают специальными пломбами. После чего содержимое пакетов полностью уничтожается или сжигается.

Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет

Фото: germania.one

К слову, существует расхожее мнение, что изъятые бутылки, ножницы, духи присваиваются сотрудниками аэропорта. Однако эксперты отмечают, что это не правда. Поскольку все действия персонала фиксируются камерами видеонаблюдения.

Что делают с конфискованными вещами в аэропорту: раскрыт секрет

Фото: memblog.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.

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Автор
Кристина Долматова
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
А некоторые вещи просто растаскиваются по карманам. Кто ж хорошую вещь утилизирует, когда хозяин улетел.
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