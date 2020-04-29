Что будет с all inclusive в Турции: в стране приняли важное решение
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что система all inclusive и "шведский стол" останутся в отелях после окончания пандемии коронавирса.
В комментарии "РИА Новости" Чорабатыр сказал, что ранее СМИ неправильно интерпретировали слова министра.
По словам главы федерации отельеров Турции, изменятся лишь некоторые привычные способы оказания услуг.
"Речи об отмене all inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне? СМИ неправильно интерпретировали слова нашего министра, он имел в виду изменения в привычном понимании этой системы: будут усилены санитарные меры, увеличена социальная дистанция, изменятся некоторые привычные способы оказания услуг. Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала отеля, но это вовсе не означает ее отмену", – сказал Чорабатыр.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Турции кризис вынуждает турецких отельеров менять принципы работы. В частности, систему "все включено" могут заменить на питание по меню.