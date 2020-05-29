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Чернобыльская зона отчуждения открывается для туристов: все подробности

1.6т
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Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Отмечается, что на территории зоны отчуждения разрешено проводить массовые мероприятия.

Чернобыльская зона отчуждения открывается для туристов: все подробности

macos.livejournal.com

В частности, обязательными условиями посещения зоны отчуждения являются прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

Чернобыльская зона отчуждения открывается для туристов: все подробности

macos.livejournal.com

По информации пресс-службы, к посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также с симптомами респираторных заболеваний.

Чернобыльская зона отчуждения открывается для туристов: все подробности

macos.livejournal.com

На период адаптивного карантина будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.

"Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита. Снятие всех ограничений произойдет после завершения карантина", - сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. В сети показали видео, на котором можна увидеть последствия бедствия.

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Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Чернобыльская зона
Место
Украина Чернобыль
Тег
путешествия по Украине
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