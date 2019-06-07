ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Журнал

Бушующих в самолетах пьяных туристов будут наказывать огромным штрафом и сажать в тюрьму

269Читать материал на украинском

Пьяные дебоши на борту самолета могут обернуться для отправляющихся на отдых туристов двумя годами тюремного заключения или штрафом на сумму до 80 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, 7 июня авиаперевозчики запустили свою летнюю кампанию One Too Many, в рамках которой туристов предупреждают о последствиях буйного поведения в самолетах и аэропортах.

Предупреждения размещаются на экранах цифровых дисплеев в магазинах и торговых точках в 14 аэропортах Великобритании.

Возмутителям спокойствия грозит штраф до 5 тысяч фунтов или же тюремное заключение сроком до двух лет. В случае способствования хулиганами переадресации рейса, их могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч фунтов.

Издание упоминает о последнем инциденте на авиарейсе Манчестер – Лас Вегас, где мужчины на борту самолета устроили импровизированный мальчишник, в результате которого участники пьяной "вечеринки" получили реальные уголовные сроки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel