Бушующих в самолетах пьяных туристов будут наказывать огромным штрафом и сажать в тюрьму

Пьяные дебоши на борту самолета могут обернуться для отправляющихся на отдых туристов двумя годами тюремного заключения или штрафом на сумму до 80 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, 7 июня авиаперевозчики запустили свою летнюю кампанию One Too Many, в рамках которой туристов предупреждают о последствиях буйного поведения в самолетах и аэропортах.

Предупреждения размещаются на экранах цифровых дисплеев в магазинах и торговых точках в 14 аэропортах Великобритании.

Возмутителям спокойствия грозит штраф до 5 тысяч фунтов или же тюремное заключение сроком до двух лет. В случае способствования хулиганами переадресации рейса, их могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч фунтов.

Издание упоминает о последнем инциденте на авиарейсе Манчестер – Лас Вегас, где мужчины на борту самолета устроили импровизированный мальчишник, в результате которого участники пьяной "вечеринки" получили реальные уголовные сроки.

