Британский турист умер после отбеливания зубов в Турции

33-летний житель Белфаста (Великобритания) Ричард Маллой умер во время поездки в курортный Мармарис (Турция). Также двое друзей мужчины Деклан Карсон и Аарон Каллахан впали в кому, но вскоре их отключили от ИВЛ.

Как сообщает издание Daily Mail, компания приехала в Турцию, чтобы отбелить зубы в местной клинике. После процедуры все трое приятелей потеряли сознание в съемных апартаментах, один скончался. Перед этим парни приняли лекарство, которое им дал врач-стоматолог перед процедурой.

Маллой с друзьями в Турции Daily Mail

Отмечается, что Маллой и его друзья ранее были совершенно здоровы. Сейчас родственники британцев и МИД страны пытаются выяснить причины случившегося.

Ричард Маллой (слева) и Деклан Карсон (справа) Daily Mail

Ричард Маллой (справа) и Деклан Карсон (справа) Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции от коронавируса внезапно скончался житель Закарпатья (Украина), который отправился туда отдыхать вместе со своей семьей.