Болгария упростила въезд для украинцев: тестов больше не нужно

Гражданам Украины разрешили въезжать на территорию Болгарии без тестирования на коронавирус и прохождения обязательного 14-дневного карантина.

Как сообщили в посольстве Украины в Болгарии, ослабленная процедура въезда пока временная – она будет действовать с 31 июля по 31 августа.

"Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19, и без прохождения 14-дневного карантина", – говорится в сообщении.

Болгария упростила въезд для украинцев uvidpustku.com

Напомним, с 16 июля украинцам уже позволяли ехать в Болгарию без тестов и самоизоляции. Однако впоследствии правительство приняло решение пускать украинцев на болгарские курорты только с отрицательным тестом на COVID-19, который был сделан в пределах 72 часов.

Отметим, что в Болгарии зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавируса, 368 пациентов умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых – Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория и Болгария.