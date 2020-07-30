Болгария упростила въезд для украинцев: тестов больше не нужно
Болгария упростила въезд для Украинской: тестов больше не нужно. kirillovka.ks.ua
Гражданам Украины разрешили въезжать на территорию Болгарии без тестирования на коронавирус и прохождения обязательного 14-дневного карантина.
Как сообщили в посольстве Украины в Болгарии, ослабленная процедура въезда пока временная – она будет действовать с 31 июля по 31 августа.
"Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19, и без прохождения 14-дневного карантина", – говорится в сообщении.
Болгария упростила въезд для украинцев uvidpustku.com
Напомним, с 16 июля украинцам уже позволяли ехать в Болгарию без тестов и самоизоляции. Однако впоследствии правительство приняло решение пускать украинцев на болгарские курорты только с отрицательным тестом на COVID-19, который был сделан в пределах 72 часов.
Отметим, что в Болгарии зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавируса, 368 пациентов умерли.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 июля украинцы могут провести отпуск в нескольких популярных курортных странах, среди которых – Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория и Болгария.