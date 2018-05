Безвиз для меломана: топ-10 летних фестивалей в Европе

Фестивалей в Европе с годами становится все больше. Одни подкупают лайн-апом, другие – ценами, а третьи – уникальными локациями. Для того, чтобы посетить все, – и целой жизни мало. Мы выбрали десять таких, на которые все-таки стоит потратить долгожданное лето.

Secret Solstice Festival, Рейкьявик, 21-24 июня

Лайн-ап: Bonnie Tyler, Steve Aoki, Stormzy, Slayer, Succi Mane и др.

Исландия во время Secret Solstice – это в два раза больше времени на музыку и все красоты острова. Оупен-эйр проходит во время белых ночей, так что можно успеть все. Главное - не уснуть. Хедлайнеры в этом году достаточно разношерстные, от количества скандинавских групп разбегаются глаза, а количество фишек, как всегда, зашкаливает.

На Secret Solstice можно потусоваться на вечеринке во втором по величине леднике Европы и побывать на концерте прямо в "Голубой лагуне". А еще это единственный в мире фестиваль, организаторы которого набрались наглости продавать один билет по цене в 1 000 000 баксов. Его владелец получает, без преувеличения, все: от вертолета до виллы. Цены на простые билеты стартуют от 198 евро.

т

Лайн-ап: Depeche Mode, Bruno Mars, Gorillaz, MO, Arctic Monkeys, David Byrne и др.

Если пройтись по польской Гдыне в начале июля, есть очень большая вероятность встретить с десяток киевлян. Больше или меньше – дело вашей социальности. Open’er давно полюбили украинцы, а рейсы Wizzair и Air Baltic и вовсе его превратили из далекого фестиваля с насыщенным лайн-апом в бюджетный ивент под боком.

Кино, театр, модные показы, встречи с музыкантами и мастер-классы. Что кроме, 25 минут от фестивальной территории Балтика, и каждый фестивальный день можно разбавить вылазками в Сопот, Гдыню или Гданьск.

Rosklide Festival, Роскилле, Дания, 4-8 июля

Лайн-ап: Eminem, Bruno Mars, Nine Inch Nails, Khalid, Interpol

Фестиваль с 50-летней историей в Роскилле – национальное достоянии Дании, крупнейший в Северной Европе и еще та дороговизна. Но это именно тот ивент, на который нужно попасть хотя бы раз. Его сцены в разное время делили Боб Марли, Nirvana и Канье Уэст. По лайнапу Rosklide можно изучать историю мировой музыки.

Здесь, как и в Кристиании Копенгагена, все еще остался какой-то дух безумия...то ли с 60-х, то ли из фривольной утопии. Пробеги голышом и алкоголь рекой. Восемь сцен и 175 артистов. Для того, чтобы оценить лайн-ап, можно зайти на сайт, а можно представить, как на три дня в Данию перевезли церемонию Grammy 2018, хороший кусок артистов с Glastonbury, и разрешили вам вести себя как дома.

Mad Cool Festival, Мадрид, Испания, 12-14 июля

Хедлайнеры: Pearl Jam, Jack White, Depeche Mode, DUA LIPA, Jack White и др.

Когда речь заходит о поездке в Испанию с музыкальной целью, то все упирается в Барсу. Точнее, все было так до 2016-го. Затем появился Mad Cool в Мадриде. В противовес приморским Primavera и Sonar, в Мадриде стартовал фестиваль в формате "Увидеть... и умереть".

Со старта фестиваль с неприличным количеством громких имен собрал номинации EUROPEAN FESTIVAL AWARDS. В 2018-м ивент разросся до семи сцен, а его лайн-ап включил всех, без преувеличения, хедлайнеров фестивалей Европы.

MELT Festival, Феррополис, Германия,13-15 июля

Лайн-ап: Florence and the Machine, The XX, Tyler, The Creator, Fever Ray, Odesza и др.

Количество музыкальных фестивалей в Германии ежегодно растет, но при этом, по традиции, билеты на Melt молниеносно разлетаются. Оупен-эйр проходит в угольном карьере родом из ГДР, который со временем был превращен в музей под открытым небом.

Сегодня это место является неотъемлемой частью европейского маршрута индустриальной культуры и впечатляет даже вне фестивального сезона.

Главная гордость организаторов этого года – британцы Florence and the Machine и The XX. А кроме хедов, всего в часе езды от Дрездена и трех часах лета из Киева в этом году сыграют Alma, Mount Kimbie, Ben Klock, украинка Nastia и многие другие.

UPark Festival, Киев, Украина, 25-26 июля

Лайн-ап: Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Kaleo, Young Fathers и др.

Единственный украинский фестиваль, который может потягаться с европейскими ивентами этим летом – киевский UPark. С осеннего анонса первого концерта Gorillaz в Украине и по сегодня организаторы только совершенствуют перечень заявленных артистов, и сейчас он, правда, завидный. В этом году ивент пройдёт на территории киевского стадиона "Динамо", так что должно быть уютней, нежели ранее.

Кроме хедов стоит не пропустить шведскую поп-диву Tove Lo, которая своими хитами подняла миллиардные просмотры на YouTube. Британцы Young Fathers у нас представят новый альбом Cocoa Sugar и, скорей всего, выйдут на сцену вместе с Massive Attack. Украинская группа ONUKA сыграет единственный в Киеве концерт перед осенней презентаций альбома MOZAЇKA.

Flow Festival, Хельсинки, Финляндия, 10–12 августа

Лайн-ап: Patti Smith, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lykke Li, ST. Vincent и др.

Фестиваль родом из Хельсинки уже который год радует отборным лайн-апом. Главный принцип Flow – меньше, но качественней. Среди перечня артистов три безоговорочных хеда, а еще больше сотни самых обсуждаемых музыкантов сегодняшнего времени. Все они на протяжении года были главными героями материалов Pitchfork или NME. Всех их наконец-то собрал Flow.

Фестиваль проходит прямо в Хельсинки на территории заброшенной теплоэлектростанции, которая на время ивента преображается десятками арт-инсталляций. В результате – для вас то ли парк развлечений, то ли просто идеальная площадка для рейва с концертами и тусовками длиною в викенд.

Sziget Festival, Будапешт, Венгрия, 8 – 15 августа

Лайн-ап: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Gorillaz, Liam Gallagher и др.

Про Sziget принято говорить: "Если бы даже никто не выступал, все равно было бы круто". И вряд ли кто-то наберется смелости поспорить с этим высказыванием. Уже больше 20 лет, как правило, в августе, остров на неделю превращается в нон-стоп вечеринку с театрами, цирками, ярмарками и всевозможными национальными кухнями мира.

Ну а кроме того, Sziget для Центральной Европы – это такая же выставка достижений музыкальной индустрии, как Coachella в США. Здесь главное только все успеть, так как для такого лайн-апа восемь дней – ну очень мало.

Pohoda Festival, Тренчин, Словакия, 5-7 июля

Лайн-ап: The Chemical Brothers, Glass Animals, St. Vincent, Jamie Cullum, Jessie Ware и др.

Фестиваль с 20-летней историей, фильтрованным лайн-апом и божеской ценой на билеты. Еще и проходит в соседней стране. Словацкое "pohoda" на нашем языке – "комфорт". Так вот за 100 евро здесь вы получаете идеальную аудиторию, никакой толканины и Карпаты вокруг.

Что касается лайн-апа, то с 2010-го организаторы Pohoda еще больше ударились в инди-рок и электронную музыку. В этом году здесь можно послушать новые альбомы Jessie Ware, St. Vincent и нормально так потанцевать под The Chemical Brothers.

Brave Factory Festival, Киев, 25-26 августа

Лайн-ап: Floating points, Apollonia, Hidden Orchestra, Chris Liebing, DJ Stingray 313 и др.

Brave Factory появился в прошлом году, и до недавна было неясно, пройдет ли он снова. Городской фестиваль электронной музыки от создателей Closer и Strichka, который вскоре может стать тем же вышеупомянутым Flow. Для этого пока есть все: локация киевского завода "Метробуд", отборный лайн-ап и арта в меру.

Лайн-ап второго фестиваля пока далек от полного, но кредит доверия Brave Factory от киевской аудитории получил высокий. Отличное место для финального аккорда летних фестивалей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о причинах, по которым чаще всего гибнут туристы.