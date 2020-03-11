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11 марта • обновлено в 14:44
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Без паники и масок: появились эксклюзивные фото с аэропорта Киева

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В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) ситуация спокойная, а поток туристов не снизился из-за коронавируса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил личный источник, предоставив фотографии из аэропорта, сделанные 11 марта.

Аэропорт "Жуляны"

Аэропорт "Жуляны"

avianews.com

Так, как сообщается, в аэропорту очереди из туристов, а на борту – полная посадка.

"Летела рейсом Киев-Таллин. Температуру в аэропорту не проверяют, многие пассажиры летят с детьми, без масок. Все спокойно", – передает источник.
Рейс Киев-Таллин

Рейс Киев-Таллин

Среди пассажиров в аэропорту был замечен даже украинский певец Иван Дорн.

Иван Дорн в аэропорту "Жуляны"

Иван Дорн в аэропорту "Жуляны"

Примечательно, что ситуация кардинально отличается в Польше. В отличие от самолета, вылетавшего из Киева с полной посадкой, самолет из Польши вылетел практически пустой.

Без паники и масок: появились эксклюзивные фото с аэропорта Киева

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявил, что украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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