Без паники и масок: появились эксклюзивные фото с аэропорта Киева

В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) ситуация спокойная, а поток туристов не снизился из-за коронавируса.
Об этом OBOZREVATEL сообщил личный источник, предоставив фотографии из аэропорта, сделанные 11 марта.
Аэропорт "Жуляны"
avianews.com
Так, как сообщается, в аэропорту очереди из туристов, а на борту – полная посадка.
"Летела рейсом Киев-Таллин. Температуру в аэропорту не проверяют, многие пассажиры летят с детьми, без масок. Все спокойно", – передает источник.
Рейс Киев-Таллин
Среди пассажиров в аэропорту был замечен даже украинский певец Иван Дорн.
Иван Дорн в аэропорту "Жуляны"
Примечательно, что ситуация кардинально отличается в Польше. В отличие от самолета, вылетавшего из Киева с полной посадкой, самолет из Польши вылетел практически пустой.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич заявил, что украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!