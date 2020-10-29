Авиаперелеты в пандемию безопаснее, чем покупка продуктов, – исследование Гарварда

Исследователи Гарвардского университета (штат Массачусетс, США) пришли к выводу, что авиаперелеты во время пандемии коронавируса зачастую являются менее опасными для здоровья, чем поход за продуктами в магазин или ужин в ресторане.

По словам ученых, вероятность заразиться коронавирусом в самолете настолько низкая, благодаря вентиляции, фильтрации воздуха, частым уборкам и обязательному требованию к пассажирам все время в салоне самолета находиться в масках, пишет Daily Mаil.

Гарвардские эксперты постановили, что системы вентиляции самолетов могут отфильтровывать более 99% инфекционных частиц. Сочетание этого с постоянным ношением маски на борту, улучшенными протоколами очистки и социальным дистанцированием во время посадки и высадки говорит о том, что вероятность заразиться во время перелета – минимальная.

Ученые из Гарварда также отметили, что полеты "существенно безопаснее", чем многие другие привычные нам занятия, такие как ужин в ресторане или покупки в продуктовом магазине.

Исследователи также обнаружили, что риски передачи коронавируса в самолете можно "снизить до очень низкого уровня за счет комбинации многоуровневых мер инфекционного контроля".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский авиаэксперт Мартин Линдсторм назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии коронавируса. Так, одним из них является паспорт.