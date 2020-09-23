Авиапассажиры поделились секретами правильной упаковки чемодана

Юля Ухина Журнал 15:14, 23.09.2020 Обновлено: 15:32, 23.09.2020

Авиапассажиры поделились в сети личными секретами правильной и эффективной упаковки вещей в чемодан.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам путешественников, при подготовке к поездке крайне важно взять только те предметы, которые действительно нужны – таким образом, помимо прочего, можно избежать превышения допустимых норм по весу багажа и переплаты за его провоз.

Кроме того, туристы советуют не брать с собой некоторые виды одежды, которые могут занимать много места и заодно увеличивать вес сумки – например, изделия из джинсовой ткани или обувь.

"Если вы не собираетесь на какое-либо необычное мероприятие, вам не нужна отдельная пара обуви для каждого наряда", – подчеркнул пользователь.

Еще один юзер предложил пассажирам самолетов выбирать вещи только нейтральных цветов, чтобы их можно было сочетать и каждый раз создавать новые образы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия.

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