Авиакомпания SkyUp отменила международные рейсы: когда возобновят

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений.

Предварительная дата возобновления рейсов – 1 августа. Об этом сообщает сайт lowcostavia.com.ua, который провел анализ системы бронирования билетов.

До августа авиакомпания отменила практически все международные рейсы, за исключением из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже авиакомпании SkyUp являются международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля – из Киева в Бургас. Также SkyUp полностью забрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессе.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год):

Львов – Барселона

Одесса – Барселона

Харьков – Барселона

Запорожье – Барселона

Одесса – Ларнака

Запорожье – Ларнака

Львов – Бургас

Харьков – Бургас

Запорожье – Бургас

В начале июля SkyUp отменил три из восьми внутренних направлений. Сейчас авиакомпания осуществляет полеты по 5 маршрутам внутри Украины. Чартерные перелеты на курортные направления пока остаются без изменений.

Что предлагает SkyUp пассажирам отмененных рейсов?

Получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа. Возврат средств будет осуществляться после окончания карантина.

Изменить дату вылета без дополнительных доплат.

Возместить билет в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее SkyUp отложил большинство рейсов до 15 июля, официально авиакомпания подтвердила это 20 июня.