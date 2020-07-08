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Авиакомпания SkyUp отменила международные рейсы: когда возобновят

Ева Романова
Журнал
1,9 т.
SkyUp отменила международные рейсы (фото: uvidpustku.com)

SkyUp отменила международные рейсы (фото: uvidpustku.com).

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений.

Предварительная дата возобновления рейсов – 1 августа. Об этом сообщает сайт lowcostavia.com.ua, который провел анализ системы бронирования билетов.

До августа авиакомпания отменила практически все международные рейсы, за исключением из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария).

Сейчас в продаже авиакомпании SkyUp являются международные регулярные рейсы в Тирану, а с 24 июля – из Киева в Бургас. Также SkyUp полностью забрал из продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова, в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессе.

Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году (отсутствуют в поиске на весь год):

  • Львов – Барселона

  • Одесса – Барселона

  • Харьков – Барселона

  • Запорожье – Барселона

  • Одесса – Ларнака

  • Запорожье – Ларнака

  • Львов – Бургас

  • Харьков – Бургас

  • Запорожье – Бургас

В начале июля SkyUp отменил три из восьми внутренних направлений. Сейчас авиакомпания осуществляет полеты по 5 маршрутам внутри Украины. Чартерные перелеты на курортные направления пока остаются без изменений.

Что предлагает SkyUp пассажирам отмененных рейсов?

  • Получить возмещение стоимости билета в соответствии с условиями тарифа. Возврат средств будет осуществляться после окончания карантина.

  • Изменить дату вылета без дополнительных доплат.

  • Возместить билет в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее SkyUp отложил большинство рейсов до 15 июля, официально авиакомпания подтвердила это 20 июня.

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