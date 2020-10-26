Авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в Украину

София Ковнир Журнал 14:55, 26.10.2020

В понедельник, 26 октября, авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в столичный международный аэропорт "Борисполь".

Первый рейс G9 261 был осуществлен 25 октября из города Шарджа. Экипаж радостно встретили и поздравили с восстановлением, сообщили в пресс-службе киевского аэропорта.

Так, Air Arabia будет выполнять рейсы четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Air Arabia возобновила рейсы из ОАЭ в столичный международный аэропорт "Борисполь"
Пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь"
Air Arabia возобновила рейсы в столичный аэропорт "Борисполь"
Пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь"

Отметим, что Air Arabia – это арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырех аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Air Arabia будет выполнять рейсы в Украину четыре раза в неделю
Пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь"

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Катара Дохе в туалете самолета обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Сотрудники авиакомпании Qatar Airways задержали рейс и отправили всех женщин на нем на медосмотр.

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