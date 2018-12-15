Алгоритмы предсказания и опыт детства: самые яркие тревел-тренды 2018 года

Уходящий год сложно назвать переломным для тревел-индустрии. Однако несмотря на отсутствие серьезных изменений, в 2018-м появились и развились тренды, способные стать основой нового мира путешествий будущего. OBOZREVATEL собрал самые запоминающиеся тенденции года и разбил их на категории.

Технологии

2018-й стал годом внедрения всех видов искусственного интеллекта в самые разные сферы. Компании создавали сервисы с машинным обучением, персонализацией и алгоритмами предсказания. Все это было направлено на улучшение работы поисковых сервисов, механизмов планирования и бронирования путешествий.

С другой стороны, уходящий год запомнился активным внедрением чатботов на различных платформах. Многие считают, что самой популярной платформой для создания чатботов стал Messenger социальной сети Facebook. Некоторые компании продолжали развивать текстовых ассистентов в виде отдельных приложений.

Чатбот

Самым ярким трендом в сфере коммуникаций с искусственным интеллектом стала активная разработка голосовых помощников для устройств Google Home, Google Assistant и Amazon Echo. Эти голосовые чатботы разрабатываются как в сфере бронирования поездок, так и как отдельные виртуальные ассистенты, например, в отельных номерах.

Что касается технологий виртуальной и дополненной реальности, то они все еще не получили нужного признания. Их интеграция в индустрию путешествий находится на стадии тестирования различных гипотез и создании небольших, в основном развлекательных программ.

Направления и виды отдыха

Согласно отчету Всемирной туристской организации (ООН), в 2018 году будет совершено рекордное количество путешествий, при этом индустрия продолжит показывать самый значительный рост за последние 10 лет. Самыми популярными направлениями остаются Европа, Азия/ Океания и Америка.

В 2018 году были в почете экологические путешествия и так называемые “здоровые”, или “приключенческие” путешествия. Оказалось, что две трети путешественников готовы отдавать предпочтение эко-дружественным курортам и гостиницам.

Компании идут навстречу эти трендам. В 2018 году стали появляться plastic-free отели, в которых не используют пластиковые трубочки, отели, где расход энергии контролируется специальными программами. Более 60% путешественников вдохновляются и восхищаются природными красотами. При этом все еще остаются популярными посещения исторических мест, городов. Одним из лидирующих видов отдыха как на природе, так и в городах остаются пешеходные прогулки и туры.

Пешеходные прогулки тоже в тренде pexels.com

Кроме того, согласно исследованию Booking, в уходящем году треть туристов предпочла повторить “опыт детства или молодости”, посетив те места, где они были когда-то с семьей.

Также в 2018 году активно развивался тренд соло-туризма. Путешествия в одиночку становятся все более популярными, для них разрабатываются специальные сервисы планирования и бронирования. Более того, некоторые компании, например, круизные, стали добавлять на новые корабли специальные каюты на одного человека для соло-путешественников.

Круизная индустрия остается одной из самых быстрорастущих на рынке путешествий. В 2018 году в строй вошли 12 океанских круизных кораблей и 15 речных. Эти корабли способны принять на борт более 35 тысяч туристов за один раз. В этом году был зафиксирован очередной рекорд — самым большим пассажирским судном в истории стал корабль Symphony of the Seas. Он имеет водоизмещение около 230 тысяч тонн, длину трех футбольных полей (361 м) и высоту 24-этажного дома (72.5 м). На корабле могут разместится более 6 тысяч пассажиров и 2200 членов экипажа. Это больше, чем, например, население Яремче.

Планирование и процесс

Весь 2018 год наблюдалось усиление позиций мобильных устройств при планировании путешествий. Если еще пять лет назад было практически невозможно себе представить покупку билетов на самолет или бронирование гостиницы с помощью смартфона, то сейчас это делает почти половина туристов.

Бронирование билетов онлайн

Скорее всего, следующий год станет переломным, и десктопы потихоньку начнут уходить в историю. Кроме того, львиная доля туристов активно использует смартфоны не только для раннего планирования отдыха, но и во время путешествий. Согласно исследованию TrekkSoft, 2018 год также показал бум бронирований в последний момент. Почти 40% путешественников признались, что для них это привычное дело, особенно в случае с экскурсиями, пешеходными турами, местными развлечениями, которые покупаются либо непосредственно перед путешествием, либо уже на месте.

2018 год показал, что у поколения миллениалов ярко выражен интерес к получению новых эмоций и развита жажда к приключениям. Согласно исследованию Airbnb, три из четырех миллениалов отдадут предпочтение покупке опыта и впечатления, а не физических товаров.

Прыжок с парашютом oddviser.com

Кроме того, уходящий год показал явный интерес к получению именно местного опыта. Путешественники не хотят больше посещать переполненные туристические места, предпочитая получить представление о городе или стране глазами местных жителей.

Более 60% туристов ежедневно использовали различные социальные сети во время путешествий, делясь своим опытом и фотографиями с близкими и друзьями. С каждым годом эта цифра растет.

Напоследок перечислим несколько громких событий с лидерами рынка в уходящем 2018 году:

В начале года тревел гигант Priceline Group изменил имя и стал называться Booking Holdings. Это связано, скорее всего, с огромной популярностью их сервиса booking.com. Забавно, что в данном случае материнская компания взяла себе имя своей успешной дочки, которую они поглотили несколько лет назад.

Весной один из самых популярных тревел стартапов Airbnb заявил о создании множества новинок на платформе компании, новинок, которые изменят привычный процесс бронирования. Данные изменения коснутся системы поощрений для туристов и хозяев, получения впечатлений “как местный”.

TripAdvisor объявил о создании социальной сети для туристов, в которой упор будет сделан на получение персональных рекомендаций.

Expedia анонсировала запуск голосового помощника на базе сервисов Google Assistant. Теперь забронировать отель, арендовать машину можно будет просто голосовой командой.

Google занимается созданием абсолютно нового поисковика и системы бронирования отелей, которые изменят “расстановку сил” на этом рынке. Судя по всему, речь идет об аналоге Google Flights, но для гостиниц.

Многие из этих планов еще не воплотились до конца в жизнь, либо не вышли на нужный уровень в этом году. А это значит, что 2019-й будет очень жарким для индустрии путешествий.

Как писал OBOZREVATEL, недавно был опубликован список лучших стран для путешествий в 2019 году.