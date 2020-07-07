Албания попала в "красную зону": обновлен список стран, куда могут полететь украинцы

Список стран "красной" и "зеленой" зон из-за распространения COVID-19 по состоянию на 6 июля обновили. В "красную" попала Албания – одна из немногих стран, куда ранее могли беспрепятственно полететь украинцы. На 100 тысяч населения приходится более 40 случаев заболеваний коронавирусом.

Также "красными" остаются популярные среди украинских туристов курортные страны Черногория и Египет. Полный список можно посмотреть в таблице на сайте МОЗ.

При этом в Турцию и Хорватию из Украины можно полететь без ограничений – страны находятся в "зеленой зоне".

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Напоминаем, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней.

Кабинет Министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и иметь отрицательный результат.

Из стран "зеленой" зоны – без ограничений. Для въезда в Украину иностранным гражданам необходимый страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы состоянию на 7 июля могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза.