Успей, пока молодой: 15 вещей, которые нужно сделать до 30 лет

Самые странные вещи в путешествиях можно делать в любом возрасте. Но существует вероятность, что когда в жизни появится ипотека, подъем по карьерной лестнице и подгузники, делать это уже не захочется.

О вещах, которые хорошо было бы успеть сделать до 30-ти, пишет The Telegraph.

Для восхождения на склоны нужна определенная физическая подготовка pixabay.com

1. Пожить в фургоне

Колесить по чужой стране на видавшем виды фургоне - это занятие для молодежи. Потому что после 30 лет уже захочется удобств, которые такое транспортное средство просто не даст: горячую воду, сетевое электричество, подушку из утиного пуха и т.п. Поэтому ехать надо до того, пока привычки прочно не обосновались в жизни.

2. Поехать на "трудовые каникулы"

Некоторые страны не дадут визу для трудовых каникул тем, кто старше 30-ти. А это значит, что, если вы хотели заработать денег за сбор урожая под солнцем, то время не ждет.

3. Выучить иностранный язык

Единственный способ действительно выучить иностранный язык - погрузиться в него. Нужно говорить им ежедневно в барах, ресторанах, магазинах и пекарнях. И даже во сне, если получится. И это возможно только в той стране, где говорят на языке, который вы хотите выучить. Поэтому отправляйтесь сейчас, но не забудьте словарь.

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4. Путешествовать в одиночестве

Очень вероятно, что это будет единственная в жизни возможность следовать только собственному плану. В один день у вас появятся те, с кем нужно будет считаться. Поэтому отправляйтесь в одиночное путешествие, в котором угождать нужно будет только себе.

5. Подняться на гору

Скажем прямо: восхождение на гору - это не тот вид активности, который рассчитан на 30+. Конечно, делать это может кто угодно. Но для восхождения на головокружительные склоны нужен определенный уровень физической подготовки, не говоря уже о достаточном количестве времени. И того, и другого больше до того, как вы разменяете четвертый десяток.

6. Пожить в хостелах

Выбор между модным отелем и молодежным хостелом для многих очевиден - в пользу первого. Но если вы путешествуете без компании, в отеле вас может настигнуть чувство одиночества. С хостелами такого не произойдет, ведь их суть в том, что это веселые места для тусовок. Дорожите ими, пока вы не стали слишком беречь свое личное пространство.

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7. Сходить с ума на фестивалях

Потому что это имеет смысл в 20+, когда людям все еще присуща некая молодежная развязность. Как и фестивалям.

8. Путешествовать наземным транспортом

Наблюдать за тем, как сменяются пейзажи за окном - интересный опыт. Еще интереснее наблюдать за сменой лиц людей, которые находятся вокруг, пока поезд преодолевает километр за километром.

9. Совершить грандиозный поход

Как и в случае с восхождением на гору, грандиозные походы подходят и для тех, кто старше 30. Но молодой атлетизм в этом случае является преимуществом.

10. Обзавестись одеждой, сшитой специально для вас

В путешествиях не обязательно выглядеть, как единственный выживший в кораблекрушении человек. В Азии, например, есть много отличных портных (как и плохих), которые могут сшить вам хорошую одежду.

11. Научиться торговаться на базаре

Освойте этот навык как можно быстрее. К моменту, когда вы доберетесь к вратам рая, это сэкономит вам состояние.

12. Закончить кулинарные курсы

Потому что к моменту, когда вам будет 40 и самыми захватывающими занятиями на выходных станут званые ужины с людьми, которые вам толком даже и не нравятся, вы будете рады тому, что когда-то в Индии вы научились готовить правильный карри.

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13. Научиться разбираться в вине

Этот навык тоже пригодится, поскольку ваш вкус станет более изысканным. А, например, работа в баре во Франции легко научит вас отличать Бордо от Божоле.

14. Погулять в чужом городе на рассвете

И мы не имеем ввиду, что нужно рано встать. Мы советуем вообще не ложиться.

15. Напиться с местными жителями

Водка или граппа - что бы это ни было, это отличная возможность хотя бы раз в жизни напиться с местными жителями. И это лучше делать до того, пока в вашей жизни появится похмелье.

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