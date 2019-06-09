12 невероятных фактов о руинах Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу — это город древней Америки, находящийся на территории современного Перу на вершине горного хребта. В 2007 году это место было удостоено звания Нового чуда света. Есть вещи, которых о Мачу-Пикчу вы не найдете в путеводителе, статье в Википедии или видео от турагентства.

Вот все, что нужно знать о древних руинах цивилизации инков:

1. Все камни, из которых построен город, были точно выточены так, чтобы плотно прилегать друг к другу. Так что для удержания стен не требовался раствор.

И это круче, чем кажется. Ведь постройки были возведены так, чтобы противостоять землетрясениям.

2. Мачу-Пикчу находится на высоте 2430 метров над уровнем моря. Поэтому, если вы только что прилетели, подождите несколько дней, прежде чем взбираться на вершину. Организму нужно время, чтобы акклиматизироваться. Многие туристы, которые пренебрегают этим советом, рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем.

3. Мачу-Пикчу - это объект, включенный в список всемирного наследия. В 2007 году Мачу-Пикчу был признан одним из семи Новых чудес света. Известный как "потерянный город", на самом деле он никогда не терялся. В окрестностях Мачу-Пикчу было несколько фермерских угодий, когда исследователь Хирам Бингхэм в 1911 году открыл для себя это место. Недавние исследования указывают на то, что очень многие местные жители знали оМачу-Пикчу.

4. Империя инков была одной из крупнейших в доколумбовой Америке, охватывающей Аргентину, Боливию, Чили и Эквадор. Инки означает "короли" или "императоры". Во время своего расцвета империя инков была основой Анд, правивших более чем 20 миллионами человек в период между 1400 и 1500 годами. Все закончилось, когда император Атауальпа был убит испанскими конкистадорами в 1533 году.

5. Местные ламы действительно любят позировать для фото. Если бы ламы могли делать селфи, нам всем пришлось бы закрыть свои аккаунты в соцсетях.

Помимо этого впечатляющего современного таланта, ламы традиционно ценились за их шерсть и богатый питательными веществами навоз, которым инки удобряли поля. Попробуйте погуглить, чем лама отличается от альпаки, это поможет отличать их во время путешествия по Южной Америке – ведь и ламу и альпаку можно найти на пастбищах в Мачу-Пикчу. Лама относятся к семейству верблюдов и вырастает вдвое больше, чем альпака. Они были важными ресурсами для инков, не имеющих других домашних животных, таких как лошади, козы или овцы.

6. Кроме известной и популярной у гидов тропы восхождения к Мачу-Пикчу, есть и другие. Например, тропа из Оллантайтамбо, она ведет через местные общины и археологические памятники, которые почти не посещаются туристами.

7. На языке кечуа Мачу-Пикчу переводится как "Старая гора" или "Старый пик". Во время посещения Перу вы, скорее всего, посетите одну из коренных общин, где говорят на кечуа. История народа кечуа восходит к цивилизации инков, и вы найдете множество руин по всему Перу, названных на местном языке.

8. Некий художник по имени Леонардо да Винчи нарисовал Мона Лизу (1503-1506) в разгар империи инков. Когда вы прибудете в Мачу-Пикчу, вы можете спросить себя, что еще происходило, когда империя инков была на пике своей власти? В то время как инки правили на всей территории Анд, в Европе происходил всплеск художественного и технологического развития, а Китай находился под властью династии Мин.

9. Природа вокруг древнего города невероятна! Что бы ни привело вас к Мачу-Пикчу, наверняка можно сказать, что окрестности национального парка так же запоминаются, как и руины. Сверху открывается потрясающий вид на Священную долину. Посмотрев вниз, вы увидите реку Урубамба с горами, ее обрамляющими.

10. Мачу-Пикчу использовался как астрономическая обсерватория. Когда вы узнаете больше о Мачу-Пикчу, вы начнете понимать сильное влияние, которое астрономия оказала на цивилизацию инков и то, как возводились местные здания. Звезды помогали инкам идентифицировать сезонные изменения, указывающие лучшее время для посадки и сбора урожая. Отличительный камень Интиуатана, найденный в Мачу-Пикчу, действовал как астрономические часы и использовался в церемониях.

11. Точно не известно, почему инки оставили Мачу-Пикчу. В то время как испанские конкистадоры положили конец империи инков, есть свидетельства того, что место Мачу-Пикчу было заброшено до этого времени. Ученые выдвинули идею эпидемии оспы, но без каких-либо веских доказательств настоящая причина остается загадкой.

12. Вы можете получить печать Мачу-Пикчу на въезде в город. При посещении не забудьте проставить печать в своем паспорте у входа в древний город, пишет intrepidtravel. Это довольно впечатляющий сувенир и приятное напоминание о вашем перуанском приключении.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!