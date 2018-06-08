10 сладостей, ставших визитками городов. Фото

В разных городах мира есть местные сладости, которые стали обязательным пунктом в виш-листе путешественника. В подборке собраны топ-10 "сладких" визитных карточек.

Сицилийские канноли

Это традиционный сицилийский десерт из жареного теста. Чтобы канноли оставались хрустящими, их наполняют начинкой перед самой подачей или глазируют изнутри растопленным шоколадом и присыпают измельченными фисташками. В начинку помимо цукатов и шоколада добавляют различные сиропы, ликеры или вино.

Линцский торт

Линцский торт назван так в честь австрийского города Линца, который считается его родиной, готовят его из ореховых песочных коржей с джемом, а сверху украшают решеткой или фигурками из теста.

Пражский трдельник

Трдельники — знаменитые пражские булочки из сдобного теста с ароматной посыпкой из корицы, орехов и сахара. Обычно его наполняют кремом, сливками или мороженым.

Брюссельские вафли

Традиционно они имеют прямоугольную форму и подаются с различными топингами: шоколадом, карамелью, мороженым, взбитыми сливками, да еще и посыпаются сахарной пудрой, свежими ягодами и кусочками фруктов.

Краковский обважанек

Обважанек - это небольшой бублик, посыпанный солью, кунжутом или маком. Он внесен в европейский список охраняемых региональных продуктов и считается одним из символов Кракова.

Чикагский пончик

Пончики — любимое лакомство всех американцев, но именно в Чикаго в 1938 году впервые был проведен День пончика. С тех пор этот праздник приобрел общенациональный масштаб.

Гонконгский яичный тарт

Сочетание воздушного песочного теста и невероятно нежной яичной начинки настолько полюбилось и местным жителям, и туристам, что эти скромные на вид тарталетки сумели стать гастрономическим символом огромного города.

Нагасакский бисквит

Нежный бисквит с ароматом меда — таков знаменитый нагасакский десерт кастелла, или касутэра, как называют его сами японцы.

Нью-йоркский чизкейк

Нью-Йорк и чизкейк немыслимы друг без друга. В этом городе даже другие десерты маскируются под знаменитый торт, чтобы перехватить себе хоть немного внимания туристов-сладкоежек.

Нюрнбергский пряник

Традиционные нюрнбергские пряники известны еще со времен средневековья. Их главное отличие от собратьев — очень высокое процентное содержание ореховой массы при незначительной доле или даже полном отсутствии муки.

Парижский круассан

Круассаны пекут, продают и едят во всем мире. Однако говорящее название не даст забыть о главном: исторически это французская выпечка, а значит, приятнее всего ею лакомиться во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы страны, чьи граждане тратят больше всего на путешествия.