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9 марта • обновлено в 22:47
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Израиль объявил о карантине для всех туристов

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Израиль объявил об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, которые въезжают в страну.

С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 9 марта, после совещания с представителями минздрава по поводу коронавируса.

"Это трудное решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего", – сказал он.

За нарушение условий карантина в Израиле предусмотрена уголовная ответственность. Местная полиция уже расследует несколько таких дел.

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Израиль
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