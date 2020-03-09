Израиль объявил о карантине для всех туристов

Израиль объявил об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, которые въезжают в страну.

С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в понедельник, 9 марта, после совещания с представителями минздрава по поводу коронавируса.

"Это трудное решение, но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества, а здоровье общества превыше всего", – сказал он.

За нарушение условий карантина в Израиле предусмотрена уголовная ответственность. Местная полиция уже расследует несколько таких дел.

אחרי יממה של דיונים מורכבים קיבלנו החלטה: כל מי שיגיע לישראל מחו"ל ייכנס לבידוד של 14 יום.



זו החלטה קשה, אבל היא חיונית כדי לשמור על בריאות הציבור - ובריאות הציבור קודמת לפני הכל.



ההחלטה הזאת תהיה בתוקף לשבועיים, במקביל אנחנו מקבלים החלטות כדי לשמור על כלכלת ישראל. pic.twitter.com/5qYFRW3AaC — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 9, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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