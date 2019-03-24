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/Travel

Из-за агрессии Путина? Wizz Air не пустила в самолет известных российских журналистов

7.3тЧитать материал на украинском

Сотрудники авиакомпании Wizz Air отказались пускать на борт самолета российских журналистов Алексея Семенова и Дениса Камалягина, которые собирались отправиться из Риги в Киев.

Как сообщил представитель организации "Дом свободной России" Грег Фролов, инцидент произошел 23 марта якобы из-за политики авикомпании в отношении граждан РФ.

В комментарии "Громадському" он рассказал, что журналисты должны были принять участие в презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения", соавторами которой являются. У них были забронированы билеты в столицу Украины.

"Компания Wizz Air выпустила внутреннее распоряжение, согласно которому они не допускают граждан РФ на свои борта, летящие в Киев, если у них нет дипломатического паспорта или вида на жительство", – заявил Фролов.

Он допустил, что авиаперевозчик решил перестраховаться из-за того, что украинские пограничники не всегда пропускают россиян на территорию Украины.

"С другой стороны, они дали возможность без проблем купить эти билеты, зарегистрироваться на борт, а при посадке сообщили людям, что их не пускают на борт. Мы считаем эту ситуацию возмутительной. Они не имеют права брать на себя обязанности украинского государства и решать, кого можно допускать на самолеты в Украине, а кого – нет. Мы планируем направить полный перечень жалоб как к ним, так и во все возможные организации, которые могут повлиять на эту компанию", – отметил Фролов.

По информации Радио "Свобода", венгерский лоукостер сослался на ограничения, установленные Украиной для россиян. Согласно правилам, мужчины с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет могут посетить Украину только по дипломатическому паспорту, письменному приглашению от близких родственников – граждан Украины или если имеется разрешение на временное или постоянное проживание в стране.

"У Дениса и Алексея было приглашение от Центра гражданских свобод (Киев). В курсе их визита была погранслужба и представители украинского правительства", – сообщил организатор мероприятия Александр Захаров.

Презентация книги "Россия и Украина. Дни затмения"

Презентация книги "Россия и Украина. Дни затмения"

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что не в курсе о соответствующих правилах в отношении россиян. "Мне неизвестно о таких правилах, поэтому я не могу комментировать ситуацию", - заявил спикер ГПСУ Олег Слободян.

Справка. Книга "Россия и Украина. Дни затмения" издана в 2019 году под редакцией Льва Шлосберга, Алексея Семенова, Дениса Камалягина и Светланы Прокопьевой. Она составлена из статей, которые выходили в газете "Псковская губерния" в 2014–2017 годах и рассказывали о развитии войны России с Украиной. "Псковская губерния" освещала события на Майдане, аннексию Крыма и военные действия на Донбассе. Газета первой из российских СМИ доказательно сообщила о гибели псковских десантников на востоке Украины.

Презентация книги "Россия и Украина. Дни затмения" состоялась в Москве 4 февраля и в Пскове 27 февраля. Предполагалось, что книгу представят и в Киеве.

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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
КОЗЛОМОРДЫМ-НЕ КУЙ ШАСТАТЬ!!!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Боюсь, после этой выходки, единственный рейс этой нищебродской авиакомпании в Петербург будет закрыт раз и навсегда. Пусть обслуживает украинских проституток и молдавских и прибалтийских гастарбайтеров, чем она собственно и занимается
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Carpenter Oleg, ТВАРЬ КОЗЛИНАЯ ПЛАТНАЯ-ПНХ С УКРСАЙТА!!!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Carpenter Oleg, тебе самому страшно то, что ты чучело накаляколо и как всегда не подумавши, потому ты ссука и БОИШСЯ.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Класс! Очень даже хорошо. Эти двое жопу рвали, доказывая, что вот мол на Украине свобода, прибалты, это цивилизованные европейцы. Даже книжонку по этому поводу накропали. И тут такой нежданчик - они вдруг на своей шкуре познакомились, что такое свобода по европейски!
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Ященко Олег
Ященко Олег
Kirlackaj Viola, свобода по европейски это не пускать всякое брехливое животное на свою территорию.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Kirlackaj Viola, свободы разные бывают!Представь,в 1943году немецких журналистов не пустили в СССР? А это очень похоже, там ОККУПАНТЫ и здесь ОККУПАНТЫ!!!!!
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