"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

Украинская телеведущая Наталья Гарипова поделилась в сети волшебными снимками, которые она сделал во время путешествия по Италии.

Фотографии телеведущая обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Италия - это беспредел! Я не понимаю, как они так живут! Посмотрите на фото. Нет ни одного жилого комплекса! Бедняки! Нищета! Принципиальность", - шутит Гарипова.

"Или это что, они хотят нам что-то сказать?! Что взятки - это не главное? Кому они врут? На какие шиши они тогда живут? Где воруют? Хватит выпендриваться", - продолжает телеведущая.

"Почему в исторических постройках никто не торгует шубами? У них что, есть отдельное место для рынка?! Все понятно! Хотят зарабатывать в двух местах одновременно! Цирк!".

"А эти мэры на мопедах! Где охранники и джипы? Почему они ничего не боятся? Потому что все уже давно куплено?", - с сарказмом пишет путешественница.

"А вы видели, как они сортируют мусор? Для кого этот фарс? Что за раздувшееся эго! У вас не получится спасти так планету! Мы не дадим это сделать! Потому что история - это мы! Мы главные! Сейчас - наше время! А вы пейте свою воду из кранов, сидите на своих цветущих балконах! Мы знаем, балкон - место для хлама, который не поместился дома!", - подытожила Гарипова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, итальянский курорт Алассио завалило небывалым количеством града. Видео с места событий было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.