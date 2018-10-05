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"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

4.2тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Наталья Гарипова поделилась в сети волшебными снимками, которые она сделал во время путешествия по Италии.

Фотографии телеведущая обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Италия - это беспредел! Я не понимаю, как они так живут! Посмотрите на фото. Нет ни одного жилого комплекса! Бедняки! Нищета! Принципиальность", - шутит Гарипова.

"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

"Или это что, они хотят нам что-то сказать?! Что взятки - это не главное? Кому они врут? На какие шиши они тогда живут? Где воруют? Хватит выпендриваться", - продолжает телеведущая.

"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

"Почему в исторических постройках никто не торгует шубами? У них что, есть отдельное место для рынка?! Все понятно! Хотят зарабатывать в двух местах одновременно! Цирк!".

"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

"А эти мэры на мопедах! Где охранники и джипы? Почему они ничего не боятся? Потому что все уже давно куплено?", - с сарказмом пишет путешественница.

"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

"А вы видели, как они сортируют мусор? Для кого этот фарс? Что за раздувшееся эго! У вас не получится спасти так планету! Мы не дадим это сделать! Потому что история - это мы! Мы главные! Сейчас - наше время! А вы пейте свою воду из кранов, сидите на своих цветущих балконах! Мы знаем, балкон - место для хлама, который не поместился дома!", - подытожила Гарипова.

"Италия - это беспредел": телеведущая рассказала о своем путешествии

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, итальянский курорт Алассио завалило небывалым количеством града. Видео с места событий было снято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

Место
Италия
Объекты
путешествия Путешествия по Европе
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Комментарии на сайте не модерированы
Grich Lara
Grich Lara
Для початку скажемо, що в Італії не все так просто і гарно,як декому здається,тут теж великий ступінь корупції,і не всі такі вже й багаті,не всі такі й роботящі,словом,як і кругом у світі,єдине,що вони сортують добре,це сміття,але й це не скрізь і не завжди,так що весь світ-це одне велике село,правда, Італія дуже гарна країна
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Grich Lara, нехочу ни обидеть, не оскорбить, но Лара ты это узнала До того, как обезьянки начали скакть на майдане или ПОСЛЕ?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Интересно, майданутая дебилоидка пытается в сарказм! шедеврально)
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