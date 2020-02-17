Многие, кто отправляется на отдых в Египет, сталкивается с проблемой плохого интернета в отелях.

Интернет в Египте

Иногда wi-fi ловит только на рецепшн, а иногда и там загрузить что-либо является большой проблемой.

Информация, представленная ниже, будет полезна тем, кто собирается на отдых в один из отелей расположенных в Хадабе - самом крайнем юго-западном жилом районе Шарм-эш-Шейха, выходящему скальным берегом с коралловыми пляжами на бухту Шарм-эль-Майя и на бухту Рас-Ум-Сид.

Тут находятся такие популярные отели как Hilton Sharm Waterfalls Resort, Reef Oasis Beach Resort, Sentido Reef Oasis Senses Resort, Albatros Aqua Park Sharm-El-Sheikh, Jaz Fanara Resort, Fanara Reef и другие.

Отели в Хадабе снимок кликабельный

В Египте существуют три крупных мобильных оператора Vodafon, Orange и Etisalat. Перед поездкой я рассматривал варианты покупки сим-карты первых двух операторов, так как они более на слуху.

Все три стойки находятся на выходе в аэропорту Шарма, но у меня не было возможности стоять в очереди, поэтому я решил приобрести пакет в торговом центре El Merkato рядом с отелем.

Официальные точки Vodafon и Orange расположены практически напротив друг друга.

Официальная точка продажи Vodafone в Египте

Официальная точка продажи Orange в Египте

Сперва я отправился в офис Vodafon. Продавцы русский язык не понимают, а на ломаном английском объяснили, что они могут предложить пакет 5+5 за 12.5 долларов. Т.е. 5 гигабайтов и еще 5 в подарок. Цена мне не понравилась, и я отправился к их конкурентам.

Офис Orange в El Merkato - Шарм-эш-Шейх, Египет

В Orange тариф был 1 Гб - 1 $. Я выбрал пакет 8 Гб за 8 $. Продавец отсканировал мой паспорт, а я подписал договор в двух экземпляров. Покупка обошлась в 119 фунтов (что по курсу составило 7.8$). Я дал десять долларов - получил сдачу тоже в долларах.

Интернет в Египте: стартовый пакет и чеки

После этого продавец вставил сим карту в смартфон, активировал ее, начислил 4 пакета интернета по 2 Гб и установил приложение My Orange из Play Market. Срок действия - до 5 марта (я покупал 7 февраля). С помощью программки легко контролировать свои расходы - сразу видно, сколько потрачено, а сколько осталось. Также в подарок я получил 500 мб за то, что установил это приложение. Этот бонус нужно успеть израсходовать за сутки, что я удачно и сделал.

Интернет в Египте: программа My Orange

Покрытие 4G присутствовало по всему побережью и со скоростью никаких проблем не наблюдалось. Было небольшое падение скорости в пиковые часы, но я не испытал никакого дискомфорта от этого.

Orange в Египте: скорость интернета в разное время суток

За неделю отдыха я потратил 6 Гб, с учетом того, что раздавал его на два устройства и при этом активно пересылал на родину фотографии, серфил в Facebook, читал новости на сайтах.

Перед отъездом соседи по номеру рассказали, что в аэропорту они купили Orange 8 Гб за 10 долларов, но при этом получили 8 Гиг в подарок.

Выводы: если у вас есть время, то лучше брать пакет в аэропорту, но в случае спешки легко можно приобрести пакет и в городе. Особой переплаты не будет.

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