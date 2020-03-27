Украину «закрыли»: Криклий рассказал, сколько граждан осталось за границей

По поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры готовит решение, предусматривающее обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он рассказал, что около 100 тыс. граждан вернулись в Украину с начала карантина из-за коронавируса. Еще около 9 тыс. заявили о желании вернуться домой.

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"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", – отметил Криклий.

Он поблагодарил за работу авиакомпании, железнодорожников и всех работников отрасли транспорта, благодаря которым украинцы вернулись на Родину.

Министр отметил, что для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

Коллаж

Напомним, Украина полностью прекратила регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле остается.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский раскритиковал граждан, которые поехали заграницу на отдых после объявления карантина.

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