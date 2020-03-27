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Украину "закрыли": Криклий рассказал, сколько граждан осталось за границей

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По поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры готовит решение, предусматривающее обсервацию для украинцев, вернувшихся из-за границы.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он рассказал, что около 100 тыс. граждан вернулись в Украину с начала карантина из-за коронавируса. Еще около 9 тыс. заявили о желании вернуться домой.

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"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00:00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", – отметил Криклий.

Он поблагодарил за работу авиакомпании, железнодорожников и всех работников отрасли транспорта, благодаря которым украинцы вернулись на Родину.

Министр отметил, что для граждан, которые остались за границей, будет работать программа "Защита".

Украину «закрыли»: Криклий рассказал, сколько граждан осталось за границей

Коллаж

Напомним, Украина полностью прекратила регулярное пассажирское сообщение в полночь с 27 на 28 марта. Возможность пересечь границу с Украиной пешком или на автомобиле остается.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский раскритиковал граждан, которые поехали заграницу на отдых после объявления карантина.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине украинцы за границей
Персоны
Владислав Криклий Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры карантин граница
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Говорите, россияне плoxo своих из Уханя эвакуировали, неправильно? Вы СВОИХ ВООБЩЕ БРОСИЛИ!
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