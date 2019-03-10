Гондурас и Украина заняли 95-е место в рейтинге гей-туризма

Украина оказалась на 95-м месте в глобальном индексе гей-туризма, а компанию ей составляют Армения, Кабо-Верде, Габон, Грузия, Гондурас, Кыргызстан, Перу и Филиппины.

Первое место в рейтинге Spartacus Gay Travel Index 2019 поделили Португалия, Канада и Швеция, сообщили авторы рейтинга - берлинский ресурс Spartacus International Gay Guide.

Отмечается, что Португалия поднялась с 27-й позиции на первую благодаря улучшению законодательства по защите прав транс- и интерсекс-людей, а также инициативам по борьбе против преступлений на почве ненависти.

Прайд tpr.org

Также прогресс продемонстрировали Австрия и Мальта, которые еще с рядом стран разделяют четвёртое место. Эти две страны поднялись в индексе благодаря легализации однополых браков.

Серьезное улучшение своих позиций продемонстрировала Индия - благодаря декриминализации гомосексуальности и "улучшению социального климата" страна поднялась со 104-го на пятьдесят седьмой место.

Напротив ухудшили свои позиции США и Бразилия: как отмечают авторы рейтинга, из-за инициативы правых консервативных правительств по ограничению прав ЛГБТ.

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"В число наиболее опасных стран для ЛГБТ-путешественников в 2019 году снова входят Саудовская Аравия, Иран, Сомали и Чеченская Республика в России, где гомосексуальные люди широко преследуются", - говорится в сообщении.

Отметим, Spartacus Gay Travel Index 2019 составляется на основе 14 факторов, среди которых разрешение или запрет однополых браков, наличие антидискриминационных законов, общая ситуация с дискриминацией ЛГБТ, наличие уголовного преследования за гомосексуализм и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг самых опасных стран для путешествий, в котором первые места заняли Бразилия и Турция.

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