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/Travel

Гондурас и Украина заняли 95-е место в рейтинге гей-туризма

1.7тЧитать материал на украинском

Украина оказалась на 95-м месте в глобальном индексе гей-туризма, а компанию ей составляют Армения, Кабо-Верде, Габон, Грузия, Гондурас, Кыргызстан, Перу и Филиппины.

Первое место в рейтинге Spartacus Gay Travel Index 2019 поделили Португалия, Канада и Швеция, сообщили авторы рейтинга - берлинский ресурс Spartacus International Gay Guide.

Отмечается, что Португалия поднялась с 27-й позиции на первую благодаря улучшению законодательства по защите прав транс- и интерсекс-людей, а также инициативам по борьбе против преступлений на почве ненависти.

Прайд

Прайд

tpr.org

Также прогресс продемонстрировали Австрия и Мальта, которые еще с рядом стран разделяют четвёртое место. Эти две страны поднялись в индексе благодаря легализации однополых браков.

Серьезное улучшение своих позиций продемонстрировала Индия - благодаря декриминализации гомосексуальности и "улучшению социального климата" страна поднялась со 104-го на пятьдесят седьмой место.

Напротив ухудшили свои позиции США и Бразилия: как отмечают авторы рейтинга, из-за инициативы правых консервативных правительств по ограничению прав ЛГБТ.

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"В число наиболее опасных стран для ЛГБТ-путешественников в 2019 году снова входят Саудовская Аравия, Иран, Сомали и Чеченская Республика в России, где гомосексуальные люди широко преследуются", - говорится в сообщении.

Отметим, Spartacus Gay Travel Index 2019 составляется на основе 14 факторов, среди которых разрешение или запрет однополых браков, наличие антидискриминационных законов, общая ситуация с дискриминацией ЛГБТ, наличие уголовного преследования за гомосексуализм и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг самых опасных стран для путешествий, в котором первые места заняли Бразилия и Турция.

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Место
Украина
Теги
туризмЛГБТ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если нерабы ещё немного постараются, то скоро Украина выйдет на первое место!!! Люди со всего Мира будут ехать на Украину, что бы оттрахать хохла!!! Так держать!!! Главное, что подальше от России!!!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс,-- гей ты че сюда приперся ,может просто гей-турист или пидаросс ?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
За второй срок Петра Алексеевича в десятку Украине вполне реально попасть.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Есть куда расти. Стараться лучше надо.
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