Уникальное море: почему стоит выбрать отпуск на Азове

Собираясь в отпуск, украинцы выбирают или зарубежные курорты, или отдых на берегу Черного моря. При этом желающих провести отпуск на Азовском море – в разы меньше.

Частично – из-за того, что Азовское море самое мелкое в мире, его максимальная глубина достигает всего 15 метров. Частично – из-за туристической инфраструктуры, которая, как и на Черном море, действительно уступает известным курортам на побережье Средиземного или Красного морей. Впрочем мало кто знает: Азовское море – уникально по своим целебным свойствам. От чего можно исцелиться и в чем заключается главный секрет Азова – читайте на OBOZREVATEL.

Большинство людей не случайно тянет на отдых именно к морю. Поскольку морская вода – замечательный помощник в лечении сердечно-сосудистой и нервной систем, а также органов пищеварения. Ученые такой эффект объясняют, в частности, тем, что морская вода по составу микроэлементов соотносится с плазмой крови.

Азовское море kirillovka.ks.ua

И Азовское море в этом плане – настоящий лидер. Потому что главное его сокровище – уникальная вода.

Ученые насчитали в химическом составе азовской воды 92 полезных для человека микроэлемента. Ил, насыщенный целебными веществами, поднимаясь со дна, насыщает ими воду. Попадая на кожу, этот "химический коктейль" питает ее и не только лечит широкий спектр дерматологических проблем, но и положительно влияет на лечение заболеваний верхних дыхательных путей, убивая болезнетворные микробы и бактерии в ротовой полости, гайморовых пазухах, бронхах и легких.

Азовское море nove.today

Особенно славится Азовское море своими лечебными минеральными грязями. На самом деле, они здесь ничуть не уступают знаменитым грязям Мертвого моря. Сульфиды и сульфаты, которыми богаты азовские грязи, обезболивают и обеззараживают, биогенные стимуляторы – восстанавливают функции женских половых органов и даже способствуют наступлению долгожданной беременности. А широкий спектр минеральных и органических веществ – как гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые соли, йод, бром и бор – чрезвычайно положительно влияют на состояние кожи. И иногда – способны заменить собой целые аптеки, в частности, при борьбе со сложными формами псориаза и экземы.

Азовское море Tv.ua

Сульфидно-иловыми грязями особенно богат Первомайский район Донецкой области, в частности, одно из самых популярных его курортных поселков – Мелекино. Грязи здесь насыщены органическими и неорганическими веществами, ферментами, витаминами, гормонами и биологическими стимуляторами – и прекрасно помогают в борьбе с рядом хронических воспалительных заболеваний, в частности, в гинекологии.

Кривая коса otdyhaem.com.ua

Понравится здесь и женщинам, которые заботятся о своей внешности, потому что местные грязи обладают отбеливающим эффектом и способны не только замедлять процесс старения кожи, но и разглаживать уже существующие морщины, делая кожу нежной, шелковистой, хорошо увлажненной и свежей. Дополнительный плюс – они сужают поры и активизируют мышечную активность.

Мелекино Ofir Tours

Даже по содержанию кислорода Азовское море обходит соседнее Черное. В первой половине лета вода здесь обогащена кислородом на 30% больше. А вот в конце лета, из-за высокой температуры воды и увеличения количества водорослей насыщенность кислородом уменьшается. Кстати, из-за относительной мелкоты вода здесь – чрезвычайно теплая. Летом она прогревается до +30 градусов. В целом же относительно комфортная температура - 18 градусов – здесь сохраняется в среднем по 128 дней. Поэтому купаться в Азовском море можно начинать раньше, чем в Черном – и продолжать это делать до поздней осени.

Мелекино lovileto.com.ua

Впрочем, даже если не купаться, а просто прогуливаться по побережью Азовского моря – можно существенно улучшить состояние органов дыхания. Для людей, страдающих от заболеваний верхних дыхательных путей,и особенно имеющих проблемы с легкими – микрочастицы полезных веществ и фитонциды степных трав, которые насыщают воздух на Приазовье, станут настоящим спасением.

На Приазовье летом довольно жарко. Но если, например, влажный южный климат черноморского побережья Кавказа неподготовленному человеку переносить сложно, то на Азовском море, благодаря, в частности, степным ветрам – суховеям– жара воспринимается гораздо легче. Поэтому отдых на Приазовье – отличный вариант для людей, страдающих от сердечных или сердечно-сосудистых заболеваний.

sea-family.in.ua

Маленькое чудо Приазовья – это его многочисленные термальные источники. Вблизи Бердянска и Железного порта есть хлоридно-натриевые источники, вода из которых лечит сердечно-сосудистые, гинекологические и дерматологические заболевания, а также способствует лечению опорно-двигательной системы и даже помогает избавиться от целлюлита.

Термальные источники в Железном порту rest.guru.ua

А вот отдыхая на Арабатской стрелке, можно побывать на йодо-бромовых источниках. Особенно эффективны они в борьбе с проблемами щитовидной железы и при лечении бесплодия, улучшают обмен веществ, кровообращение и пищеварение, а также укрепляют иммунитет.

Арабатская стрелка lovileto.com.ua

Поэтому, планируя отпуск, задумайтесь о том, не провести ли его на Азовском побережье. Ведь кроме теплого моря и возможности полюбоваться бесподобными видами степной Украины, вы получите еще и шанс забыть о собственных проблемах со здоровьем.

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