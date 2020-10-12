Теплые и солнечные деньки, которые щедро вплетает нам осень в паутину дождей — настоящий праздник! Так почем б не устроить себе небольшой подарок-путешествие живописными окрестностями, к которым легко добраться на авто?

Коростышевский карьер. Миловидное искусственное озеро в Житомирской области.

Координаты на карте: 50˚18’54’’ с.ш.; 29˚05’35’’ в.д.

Как добраться: полтора-два часа на авто из Киева или 30 минут от Житомира (время в дороге зависит от трафика, учтите также ремонт дороги вблизи Коростышева). Обратите внимание, что по дороге из Киева следует частично обогнуть озеро: в первый съезд, к которому поведет навигатор не сворачивайте, подъезд к карьеру перекрыт, так что поезжайте сразу на следующий.

Цель поездки: чистое голубое озеро, более характерное для Австрии, с ее строгими экологическими нормами, чем для Украины. Живописность пейзажу придает скалистый берег, поросший березками и хвойными деревьями.

Историческая справка: добыча камня началась еще в конце ХІХ столетия и продолжалась до конца ХХ-го. В независимой Украине добыча гранитов и редкой красоты лабрадоритов прекратилась, а сам карьер затопили.

Непременно обойдите озеро, только так вы найдете лучшую для себя локацию для фото. Выбирайте солнечные дни с чистым небом, ведь вода отражает как зеркало, а значит в пасмурную погоду ожидаемой голубизны увидеть не удастся.

Тут снимали эпизод сериала “Слуга Народа” и “Нюхач”, а также фильмы “Ведьмак” и “Сторожевая застава”.

Внимание! Купаться не советую — вода уже достаточно холодная! Перепад глубины резкий, дно практически сразу уходит из-под ног, а глубина опускается на 20 метров и достигает 40 метров. Местные рассказывают, что даже рыбаки, промышляющие подводной ловлей и водолазы не могут достать дно.

Спонтанно испортилась погода и пошел дождь? Едем в Старый Солотвин!

Домик Рыбака на острове Любви в селе Старый Солотвин.

Координаты на карте: 50˚02’14’’ с.ш.; 28˚40’58’’ в.д.

Как добираться: от Коростышева еще минут 40 по навигатору.

Цель поездки: живописный мостик и деревянная избушка рыбака на миниатюрном островке посреди реки Каденка.

Историческая справка: искусственный остров был насыпан в 1970 году, а домик возведен в 1984-85 годах, как укрытие для рыбаков. Мостик перекинули позже, для удобства туристов, которые начали посещать достопримечательность со всех околиц.

Чуть далее по селу найдите церквушку, весьма примечательную своей архитектурой и убранством.

Когда стоит сюда ехать: на заходе солнца или в плохую погоду. Конечно можно посетить и в солнечный полдень, но именно это место идеально подходит для съемки в ненастье.

Выходными днями тут часто можно увидеть молодожен, которые приезжают для свадебных фотосессий на мосту. Весной сюда прилетают лебеди, но мне их увидеть не удалось. Улетели! — заверяют местные жители. А значит, есть повод вернутся в следующем году.

В селе Старый Солотвин отсняли часть сериала “Мольфар”, а также клип белорусской группы BRUTTO.

Где перекусить?

Среди большого количества вкусных рестораций Житомирской области, я выбрала Шале за уютную террасу с ухоженным садом, поздними розами и фонтаном.

Как найти: первый километр Бердичивской трасы, село Заречаны.

На какие еще локации обратить внимания по дороге?

Возвращаясь в Киев из Житомира не доезжая Коростышева: обратите внимание на убранное поле с огромными стогами сена по правую руку.

Вряд ли вы доставите кому-либо неудобств, если съедете с трассы и сделаете пару фото, которые согреют теплыми воспоминаниями в дождливый ноябрь.

Такой же пейзаж можно найти по всей Киевской области, например, в направлении Богуслава.

Как снимать?

Современные телефоны вполне способны профессиональную технику — стоит лишь учесть несколько простых рекомендаций:

Лучшее время для фото даже без макияжа — это пару часов сразу после восхода солнца и перед закатом. Единственное, что Вам необходимо сделать — словить мягкий свет косых лучей.

Непременно поворачивайтесь лицом к солнцу избегая теней. Конечно вертикальные лучи в полдень заставят Вас жмурится и создадут резкие тени — именно это время самое не подходящее.

Хотите записать видео, но набежали тучи? Идеально! Тучи сработают естественным светофильтром — об этом знают все операторы.

Для селфи лучше разместить камеру телефона немного сверху и приподнять подбородок — в таком ракурсе разгладятся не только возможные морщинки на шее, но и исчезнут следы усталости рабочей недели под глазами.

Если Ваш телефон позволяет перейти на портретный режим — используйте его только для селфи, ведь не для того вы истратили время на дорогу к живописной локации, чтобы размыть красочный осенний пейзаж.

Желаю теплой осени и чудесных прогулок живописными окрестностями.