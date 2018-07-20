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Андрей Скатерной
Андрей Скатерной
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Фото крымского туриста. Много туристов

1.8т

Дорога забита туристами. Такого потока я не видел даже до войны. Наверное, десятки тысяч машин стремятся преодолеть сотни километров, чтобы привезти своих хозяев к ласковому Черному морю. Заправки вдоль трассы переполнены, как и рестораны перед ними. Всего-то четыре выходных дня – и люди помчались отдыхать. Жилья не найти – Одесса забита туристами под завязку. При чем тут Одесса, просите вы, если в заголовке Крым? А потому что раньше на четыре выходных дня полстраны ломилось в Крым – как раз те, кто сейчас ездит в Одессу. Сам такой был. В 4 утра выехал из Киева, после 12 дня – уже в Симфере на вокзале. А теперь – в Одессу. И это вам не нищие российские бюджетники, это вполне себе средний класс, который отлично платежеспособен и со своей едой, или как любят фантазировать кацапы – с консервированным в 3-х литровых банках борщем, не ездит.

По дороге в Одессу мы спешили и было не до съемки. А вот обратную дорогу я заснял. По времени – это уже вечер, на первом фото – 18 часов с чем-то, выехали около 17-ти. Для понимания географии места – щит, граница Николаевкой области. Такой забитой одесскую трассу в самом, почти, начале пути, я не видел и до войны. Польская фура легла на бок. Бывает.

Это где-то через час от первого фото.

Еще нет полпути, а машин всё больше и больше.

Неудачно аппарат навелся на резкость, не я снимал (я рулил). Но трафик видно. Это ровно половина пути. Конечно, дальше не везде так плотно, с переменным успехом, но уже за 100 км. до Киева было очень плотно и скорость в пределах 80 км максимум. В одном месте ближе к Киеву пришлось объезжать пробку – ремонт дороги.

На заправках – смертоубийство. Огромные очереди и к заправочным терминалам и за едой, несмотря на быстрый ресторан ОККО, где можно взять и готовую горячую еду и получить обычную за 15 минут максимум, и получить хотдог – все равно аншлаг.

Так что, это вам не пустой крымский мост, это денежные туристы, туристы, которых Крым потерял. На время, конечно, пока не вернется обратно в Украину.

Я предвижу вопросы – где фото с пляжей и города – но нет. Слава богу, летом в Одессе мы живем на даче на краю города и в самом городе можно не появляться, особенно когда там наплыв туристов. Учитывая, что в Одессе мы раз десять за год, можем себе позволить поперебирать харчами. Впрочем, я уверен, инет полный фотографиями этого (на Троицу) викенда из Одессы.

И вот вам бонус – на выезде из Одессы – поля со снопами.

Народ не может себе отказать в удовольствии остановиться и пофоткаться.

Вот так вот.

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Автор
Андрей СкатернойАндрей Скатерной
Место
Украина
Источник
Источник:Сайт Андрея Скатерного
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