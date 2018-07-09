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"Езжайте в Сызрань!" В сети высмеяли российских туристов за границей

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Российский блогер Илья Варламов потроллил в сети российских туристов, которые постоянно выражают свое недовольство отдыхом за границей.

"В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. Нах*р вы тогда сюда приехали, а не к тетке в Сызрань?" - написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же прокомментировали, поддержав блогера. "Это люди такие! Сами дома жрут гречку с жареной колбасой, за отдых платят 10 рублей и хотят королевскую кухню", - возмущаются они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские туристы пытались вывезти из гостиничного номера в Турции большое количество вещей.

Персона
Илья Варламов
Место
Россия
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