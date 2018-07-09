"Езжайте в Сызрань!" В сети высмеяли российских туристов за границей

Российский блогер Илья Варламов потроллил в сети российских туристов, которые постоянно выражают свое недовольство отдыхом за границей.

"В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. Нах*р вы тогда сюда приехали, а не к тетке в Сызрань?" - написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же прокомментировали, поддержав блогера. "Это люди такие! Сами дома жрут гречку с жареной колбасой, за отдых платят 10 рублей и хотят королевскую кухню", - возмущаются они.

Охуеваю с русских отзывов к зарубежным отелям. В минус ставится отсутствие русского персонала, отсутствие русских каналов, отсутствие русской кухни. Нахер вы тогда сюда приехали, а не к тётке в Сызрань? — Илья Варламов (@varlamov) 6 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские туристы пытались вывезти из гостиничного номера в Турции большое количество вещей.