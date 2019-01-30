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/Travel

Евросоюз готовит новые правила для получения визы: что изменится

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В Евросоюзе меняют правила для получения визы для коротких поездок.

Соглашение Европарламента и Совета Евросоюза вводит новые правила для путешествий на срок до 90 дней в 180-дневный период, передает Deutsche Welle.

"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", – сообщает пресс-служба Европарламента.

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Теперь заявление на получение визы теперь можно будет подать за шесть месяцев до поездки (ранее - только за 3 месяца). При этом цену визы увеличили с 60 до 80 евро.

"Будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, выдающей визу, к сотрудничеству с ЕС в области миграционной политики. Брюссель особенно интересуют усилия, которые прилагает страна, в вопросе приема назад нелегальных мигрантов", - сказано в сообщении.

Виза в Евросоюз

Виза в Евросоюз

Отметим, что достигнутое неформальное соглашение еще должен утвердить Европарламент, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в официальном журнале ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны с самым удобным для путешествий гражданством.

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Семенов Александр
Семенов Александр
Ухохлов же безвиз,Нахрена им вся эта инфа?, Или в Обозе что то знают?
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