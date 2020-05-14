Еврокомиссия предложила новые правила авиаперелетов: что хотят изменить

Виктория Довгань Журнал 07:12, 14.05.2020 Обновлено: 19:52, 14.05.2020

Туристов в Европе после возобновления авиасообщения в регионе могут обязать соблюдать масочный режим и путешествовать без большого багажа.

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Такие рекомендации обнародовала Европейская комиссия, передает Reuters. Они необходимы для того, чтобы люди снова могли безопасно перемещаться по Европе, а туризм и авиаперелеты возобновились после коронавирусного локдауна.

Авиаперелеты

В частности, в предложениях Еврокомиссии отмечается, что авиакомпании и аэропорты должны настаивать на том, чтобы пассажиры носили маски, а регистрация на посадку, сдачу и выдачу багажа были реорганизованы. Цель новых правил – избежать скопления людей.

Кроме того, ЕК считает, что необходимо свести багаж и движение в салоне самолета к минимуму, чтобы уменьшить контакт пассажиров с персоналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ряд стран ЕС предупредил, что из-за пандемии коронавируса в мире авиакомпании существенно ужесточат правила пассажирских авиаперевозок. К примеру, пассажиров обяжут находиться в маске, в аэропортах потребуют соблюдать дистанцию, а также введут выборочный контроль температуры перед посадкой. Кроме того, некоторые страны хотят разрешить авиасообщение только с теми государствами, где нет коронавируса.

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Travel Журнал

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