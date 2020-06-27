ЕС не откроет границы для украинцев: список стран, которым разрешили въезд

Страны Европейского Союза не будут с 1 июля открывать границы для граждан Украины в связи с ростом заболеваемости в стране COVID-19.

Как передает Politico, в ЕС предварительно определили критерии, по которым будут разрешать въезд иностранцам.

Для этого необходимо, чтобы в стране-претенденте динамика заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч жителей была меньше, чем средний показатель по ЕС.

В Украине же этот показатель пока что больше, поэтому она не попала в предварительный список стран ЕС, для которых откроют границы.

Страны, для которых ЕС откроет границы с 1 июля:

Австралия Алжир Андорра Ватикан Грузия Канада Марокко Новая Зеландия Руанда Сан-Марино Сербия Таиланд Тунис Уругвай Черногория Южная Корея Япония Китай (если Пекин взаимно откроет границы для ЕС)

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1110 человек (+24 за сутки).