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27 июня • обновлено в 12:58
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ЕС не откроет границы для украинцев: список стран, которым разрешили въезд

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Страны Европейского Союза не будут с 1 июля открывать границы для граждан Украины в связи с ростом заболеваемости в стране COVID-19.

Как передает Politico, в ЕС предварительно определили критерии, по которым будут разрешать въезд иностранцам.

Для этого необходимо, чтобы в стране-претенденте динамика заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч жителей была меньше, чем средний показатель по ЕС.

В Украине же этот показатель пока что больше, поэтому она не попала в предварительный список стран ЕС, для которых откроют границы.

Страны, для которых ЕС откроет границы с 1 июля:

  1. Австралия

  2. Алжир

  3. Андорра

  4. Ватикан

  5. Грузия

  6. Канада

  7. Марокко

  8. Новая Зеландия

  9. Руанда

  10. Сан-Марино

  11. Сербия

  12. Таиланд

  13. Тунис

  14. Уругвай

  15. Черногория

  16. Южная Корея

  17. Япония

  18. Китай (если Пекин взаимно откроет границы для ЕС)

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1110 человек (+24 за сутки).

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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