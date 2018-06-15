Ереван – отличный город, европейский, но с кавказским акцентом.

Здесь уникальные рынки. В Украине на базарах продавцы всегда обращаются к тебе одинаково. Даже если ты двухметровый байкер (как я) и идешь один, тебя все равно назовут "девочки" – или как-то так. "Девоньки, добираем картошечку", ну, вы в курсе.

В Армении все не так. Каждый, абсолютно каждый человек на рынке называл меня братан. Мелкий дрищ с чурчхелой (неимоверно вкусная) – "братан, сладости бери". Старушка с какими-то невероятно целебными вениками – "братан, бери бушмургульбугулунду, до ста лет проживешь". В итоге я действительно набрал всего – от чурхчелы и сухофруктов до гранатового вина и какой-то красной субстанции, которая, как заверил продавец, обязательно спасет меня от повышенного давления (хотя до прихода на рынок у меня не было повышенного давления). Спасибо, братаны.

Кстати о "спасибо". На армянском это звучит так: shnorhakalutyun. Я честно все дни пытался вызубрить эту монструозную конструкцию, но сдался. К счастью, армяне – народ понимающий, поэтому все говорят друг другу просто "мерси". Мерси за это, братаны.

В центре города есть огромный Вернисаж – смесь вполне традиционной для любого города сувенирной шелухи и блошиного рынка. Нашел там отличную кофейную чашку. Женщина запросила семь тысяч. Я порылся в кошельке и нашел только 6500. Она настаивала. Я отправился в банкомат – он оказался закрыт. Мы продолжили дискуссию насчет скидки в 500 драмов – это примерно доллар. Продавщица упорствовала. Ее коллеги по соседству начали упрекать ее за жадность. Я заплакал. Женщина разозлилась, гаркнула мне что-то невежливое, резко развернулась и локтем сшибла на землю здоровенный хрустальный графин со своей раскладки. Вдребезги. Мерси за возмездие, братан-судьба.

В центре города огромный музей коньяка "Арарат". У нас в компании были журналисты из Минска, Варшавы, Москвы, Братиславы, Алматы. И все, в принципе, сошлись на том, что в наших странах нет настолько мощного бренда, который объединял бы весь народ. Есть некие понятия, ну, как сало в Украине или драники в Беларуси, но именно бренда – нет. В Армении куча традиций завязана именно на "Арарате". Например, когда рождается ребенок, семья покупает дорогую бутылку, чтобы через много лет открыть ее на свадьбе этого самого ребенка. Это очень обаятельно. Мерси, братаны.

В Армении вообще очень чувствуется любовь к своей стране. Множество армян рассеяны по всему миру, но постоянно помогают исторической родине. Один дядька всю жизнь собирал роскошное искусство, а потом подарил всех этих Фернандо Ботера, Марков Шагалов, Энди Уорхолов и Жауме Пленсов городу. Теперь куча скульптур просто стоят в Ереване под открытым небом и всех радуют. Мерси, братан.

А еще один дядька вбухал кучу денег в то, чтобы построить образовательный центр для детей Tumo. Теперь ребята 12-18 лет бесплатно учатся там музыке, программированию, роботехнике, созданию игр и прочему увлекательному. Жаль, мне уже 19, не прохожу по возрасту. Но все равно, мерси.

Смотрите, какой Ереван безопасный город! Вот прямо посреди улицы скульптура Родена! – восторженно сообщает мне гид. Потом наклоняется поближе к уху и заговорщицки шепчет. – Ладно, он, конечно, посреди улицы, но на самом деле всюду куча камер наблюдения, а вон там полиция дежурит. Но у нас все равно безопасно!

А еще там революция недавно победила. Теперь все надеются, что страна расцветет.

А еще колоссальная черешня, сладчайшие абрикосы, отличные концерты, музей Параджанова, час до озера Севан, еда неимоверная, вид на Арарат.

И много солнца. В прямом и переносном смысле.

Shnorhakalutyun.

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