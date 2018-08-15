Экстрим и экзотика: как звезды украинского ТВ-шоу испытали себя за границей

,28 августа стартует второй сезон самой "зарабатывающей" программы Нового канала – реалити "Заробітчани". Журналисты проекта объехали всю планету – от Гонконга до Нью-Йорка, и попробовали себя более чем в 300 профессия. Даже ловили осьминогов гарпуном из швабры.

Каждый журналист "Заробітчан" может поделиться опытом в экзотической профессии. Но даже среди самых необычных, которые удалось им освоить, попадались и совершенно экстремальные.

Анастасия Кошман

За время съемок программы журналисты неоднократно сталкивались с недобросовестными работодателями и даже попадали в больницу. Показывая реалии заработка в разных странах, они часто обманывались обещаниями недобросовестных работодателей, попадались на удочки аферистов. А иногда и соглашались на работу на разных производствах, где платят совсем не деньгами. Настя Кошман в Турции в качестве своего гонорара получила джинсы. Аня Олицкая в Греции – сандалии ручной работы. А Макс Узол и Оля Манько в Перу заработали отравление, горную болезнь и загремели в местную клинику.

Валентин Чернявский варил пиво в церкви и спал на кладбище

Валентин Чернявский, поработавший в Дании ночным почтальоном, а в Швеции варил пиво в церкви, вспоминает, все же, Филиппины. Там ему пришлось добывать кокосы с пальм, а спать - на кладбище.

Валентин Чернявский

"Филиппинцы живут на кладбищах. Они совершенно иначе воспринимают смерть. На похоронах не плачут, а, наоборот, веселятся и радуются. Для них смерть – переход в другой, лучший мир. Кладбища тоже выглядят не так, как наши. Богатые местные могут позволить себе хоронить членов семьи в склепах. А чтобы ухаживать за надгробиями и сторожить их, они нанимают малообеспеченных филиппинцев. Я тоже ночевал в склепе и спал, как местные, прямо на каменной плите", – делится Чернявский.

Валентин Чернявский

Алина Мысечко взешивала пингвинов

Что можно делать с пингвинами? На этот вопрос знает ответ Алина Мисечко: взвешивать. Чем девушка и занималась в зоопарке Гонконга.

Алина Мысечко

"Перед знакомством с пингвинами мне выдали униформу – черно-белый комбинезон, попросили несколько раз ополоснуть ноги в обеззараживающем растворе и надеть на руки одноразовые перчатки. Меня впечатлил размер пингвинов. Они совсем крошки, не выше 50-60 см. А еще они быстрые, как ракеты. Могут передвигаться по воде со скоростью до 40 км в час. Я взвешивала и записывала вес каждого пингвинчика. Девочка-пингвин весит 4,5 кг, а мальчик – 6 кг", – рассказала она.

Настя Кошман охотилась на осьминогов с ножом и шваброй

А вот Настя Кошман охотилась на осьминогов с самодельным гарпуном в Греции. Как говорит журналистка, она была уверенна, что в жизни попробовала все экстремальные профессии: в первом сезоне "Заробітчан" Кошман мыла окна небоскреба в Нью-Йорке. Однако охота за осьминогом оказалась куда круче.

Анастасия Кошман

"Я решила стать охотницей за осьминогами. План был такой: договориться с таверной о том, чтобы у меня купили улов, найти рыбака на лодке, который довезет до места, где водятся осьминоги, нырнуть за ними, наловить, заработать. До момента погружения на глубину все шло идеально! Рыбак вез меня и нашего режиссера в рыбное место, а на берегу в ресторане нас ждали с добычей. Но как только мы приплыли, начались сюрпризы. Мне пришлось мастерить самодельный гарпун из швабры, ножа и веревки. Рыбак не дал мне инструментов. Нырять в одном купальнике, маске и порванных ластах без акваланга оказалось куда сложнее, чем я себе представляла. Да что там, как только меня бросили на воду в этой странной экипировке, со шваброй в одной руке и камерой гоу-про в другой, я тут же запаниковала! Осьминоги тоже запаниковали, так на них еще не охотились (смеется)! Это приключение, о которых в эфире пишут: "Не пытайтесь повторить самостоятельно. Есть риск для жизни и здоровья", – вспоминает журналистка.

Премьера второго сезона "Заробітчани" - 28 августа в 17:00 на Новом канале.

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