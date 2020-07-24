Египет будет бесплатно лечить украинских туристов от COVID-19, – Зеленский

Кирилл Лютый Travel 22:29, 24.07.2020 Обновлено: 22:56, 24.07.2020

Египет принял решение оплачивать лечение украинских туристов в случае заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 24 июля, в своем Twitter-аккаунте. У него состоялся телефонный разговор с лидером Египта.

"Я ценю готовность Абдель Фаттаха ас-Сиси обеспечивать безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, посетившими Египет после возобновления международных рейсов. Приветствуем решение о покрытии расходов на лечение наших туристов в случае COVID-19", – написал Зеленский.

Египет снял многие карантинные ограничения еще в конце июня и открыл регулярное чартерное авиасообщение с начала июля для многих стран, в частности и для Украины.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, как не заразиться COVID-19 в Египте и Турции, которые принимают наших граждан без справки об отсутствии коронавируса.

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