Египет принял решение оплачивать лечение украинских туристов в случае заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 24 июля, в своем Twitter-аккаунте. У него состоялся телефонный разговор с лидером Египта.

"Я ценю готовность Абдель Фаттаха ас-Сиси обеспечивать безопасность туристов. Украинцы стали первыми иностранными туристами, посетившими Египет после возобновления международных рейсов. Приветствуем решение о покрытии расходов на лечение наших туристов в случае COVID-19", – написал Зеленский.

Египет будет бесплатно лечить украинских туристов от COVID-19, – Зеленский

Египет снял многие карантинные ограничения еще в конце июня и открыл регулярное чартерное авиасообщение с начала июля для многих стран, в частности и для Украины.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, как не заразиться COVID-19 в Египте и Турции, которые принимают наших граждан без справки об отсутствии коронавируса.