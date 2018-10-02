Двое британцев нашли пакет с деньгами и стали героями на Крите

Двое граждан Великобритании во время отдыха на острове Крит нашли на улице пакет с 7 тысячами евро и отнесли его в полицию.

Правоохранители установили, что деньги принадлежат пожилой женщине, которая выронила пакет по пути в банк, передает РЕН-ТВ.

"Полиция отвела нас к ней. Женщина плакала и благословляла нас. Это были ее средства к существованию", - рассказал один из британцев - Эдвард Гибсон.

Такой поступок иностранцев оценили и другие жители острова. Таксисты, в частности, не брали с них деньги за проезд, а в гостинице паре предложили номер получше.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Оболонском районе Киева неизвестный с ножом совершил нападение на учреждение по выдаче кредитов. Преступник положил на стол пакет, затем вытащил нож, приказав сложить в пакет деньги.