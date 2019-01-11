Друг не выжил: в Карпатах нашли пропавшего туриста из Киева

В Карпатах нашли живым пропавшего несколько дней назад лыжника из Киева Игоря Грищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 23:00 (10 января. – Ред.) поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января", – рассказали спасатели.

Отмечается, что лыжника транспортировали в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Теперь им занимаются медики.

Корреспондент

Напомним, что 6 января в горах заблудились две группы туристов. В первую входили три человека, которые потеряли ориентир из-за плохой видимости. Спасатели нашли двух мужчин, третьего туристы оставили, потому что тот не мог двигаться. В итоге он погиб.

Вторая группа из двух мужчин заблудилась в районе горы Гимба. Один турист нашелся, второго, Игоря Грищенко, искали спасатели все это время.

Пресс-служба ГоСЧС

Пресс-служба ГоСЧС

9 января пропавший Грищенко впервые вышел на связь, сказав, что живой. Позже спасатели задействовали вертолет для его поисков. 10 января вечером туристу опять удалось позвонить.

Спасатели обнаружили на карте место, где оказался киевлянин – это река Оса в Свалявском районе. От курорта Пилипец, где он сел с товарищем на подъемник, это место расположено далеко.

Игорь Грищенко – опытный горнолыжник. В украинской столице он работал профессиональным тренером. Более того, киевлянин является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

ТСН

Пресс-служба ГоСЧС

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Карпатах недалеко от Рахова погиб мужчина из Ужгорода. Туристы поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

В сентябре двое туристов в Закарпатской области возле горы Близница сорвались в ущелье и погибли.