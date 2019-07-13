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/ Travel

Домики с туристами унесло ветром: в Крыму произошло курьезное ЧП

4.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму в ночь на 13 июля ветер опрокинул домики с отдыхающими.

Как информирует в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, инцидент произошел на территории автокемпинга "Оленевка Village" в селе Оленевка Черноморского района. Минимум один человек пострадал.

Как известно, автокемпинг был официально открыт лишь в конце апреля главарем оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым.

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Автокемпинг состоит из 250 домиков по типу "дуплекс", рассчитанных на 1000 койко-мест. По словам Аксенова, "строительство подобных комплексов позволит повысить туристический потенциал Крыма". Реализация подобных проектов планируется и в будущем.

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village"

ЧП в "Оленевка Village"

RoksolanaToday&Крым

Открытие автокемпинга в апреле

Открытие автокемпинга в апреле

RoksolanaToday&Крым

Открытие автокемпинга в апреле

Открытие автокемпинга в апреле

RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
А зонты с шезлонгами стоят ...
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CARGO 100
CARGO 100
Украинец Сергей, лепи дальше ... У нас уже телескоп на орбите ...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украинец Сергей, Что украинец, мог бы и не подписываться. И так ясно, что ибанат. И курортники - тоже оккупанты? По-ходу твой мозг оккупировали тараканы.
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