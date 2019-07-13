Домики с туристами унесло ветром: в Крыму произошло курьезное ЧП

В оккупированном Крыму в ночь на 13 июля ветер опрокинул домики с отдыхающими.

Как информирует в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, инцидент произошел на территории автокемпинга "Оленевка Village" в селе Оленевка Черноморского района. Минимум один человек пострадал.

Как известно, автокемпинг был официально открыт лишь в конце апреля главарем оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым.

Автокемпинг состоит из 250 домиков по типу "дуплекс", рассчитанных на 1000 койко-мест. По словам Аксенова, "строительство подобных комплексов позволит повысить туристический потенциал Крыма". Реализация подобных проектов планируется и в будущем.

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

ЧП в "Оленевка Village" RoksolanaToday&Крым

Открытие автокемпинга в апреле RoksolanaToday&Крым

Открытие автокемпинга в апреле RoksolanaToday&Крым

Мы в город Изумрудный

Идем дорогой трудной,

Идем дорогой трудной,

Дорогой непрямой

Элли и Тотошка по крымски

Оленевка

Сегодня ночью на территории автокемпинга "Оленевка Village", с помпой открытого крымскими"властями",летали и переворачивались деревянные домики с отдыхающими. pic.twitter.com/TMIvWHUnx1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 13 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Симферополь и Евпаторию в аннексированном Крыму накрыли ливни, которые привели к масштабному потопу.

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