Дайверы открыли "врата в загробный мир"

Команде дайверов удалось открыть самую протяженную затопленную пещеру в мире, которая находится вблизи полуострова Юкатан (Центральная Америка).

Об открытии сообщили на сайте проекта Gran Acuífero Maya(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Подземная система состоит из нескольких углублений – сенотов и карстовых провалов, которые заполнены водой. Считается, что у древних майя подобные места носили мистический характер и символизировали "врата" в загробный мир.

Подводная пещера Pixdaus

Подводная пещера поражает своими масштабами - общая длина составляет 347 километров. Это делает ее второй по величине подземной пещерной системой в мире. Первое место занимает "Мамонтова пещера" в США (длиной более 587 километров), однако большая ее часть является сухой.

Огромная пещера образовалась, соединив между собой 263-километровая пещерную систему Сак-Актун, расположенная рядом с мексиканским городом Тулум и 83-километровую Дос Охос.

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Сумев отыскать связь между двумя подводными системами, дайверы сделали открытие, к которому мировое сообщество шло более 14 лет. Согласно правилам спелеологии, новооткрытая система приобретет название в честь большей из двух пещер – Сак-Актун.

Кроме того, была обнаружена еще одна крупная пещера, предположительно связанная с Сак-Актун — 18-километровая "Мать всех сенотов ". Сейчас профессиональные дайверы работают над поиском связующего звена.

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