Дело на миллионы: туроператор JoinUp угодил в международный скандал

Популярный в Украине туроператор JoinUp не выплатил с 2014 года компании из ОАЭ “Royal Park Tourism Services” долг в размере около 3,5 миллиона долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Самопомічі", председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова, опубликовав соответствующие документы.

"Ловкие чуваки хотели "намахать" на почти 4 млн$. Уровень?! Вот только арабская компания выиграла суд, а теперь владелец предостерегает всех не сотрудничать с мошенниками. Ибо подобный бросок от Джоинов уже сейчас ощутили на себе компании Flash Tours (Египет) и Concord Exotic Voyages (Индия)", - рассказала она.

"Иностранцы обращались, по их словам, ко всем органам исполнительной власти Украины, но реакция была нулевая. Они вышли на меня, потому что увидели, что я в Украине "едва ли не единственный человек в туристической сфере, которую не купил JoinUp", - написала нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туроператор JoinUp, от действий которого за лето 2018 года пострадали более 3 тысяч украинцев, попал в новый скандал во время открытия наибольшей туристической выставки Украины UITM.