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''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

1.5тЧитать материал на украинском

В августе в провинции Гуанси на юге Китая построили новый многоэтажный медиацентр, работа над которым длилась около двух лет. Небоскреб необычной формы сразу стал поводом для скабрезных шуток.

Полноценное открытие здания запланировано на осень 2018 года, сообщает shanghai.ist: по задумке архитектора, внешний вид должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях. Но в соцсетях высмеяли небоскрёб за фаллическую форму.

''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

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Кто-то опубликовал фейковое видео, как с верхушки здания запускают фейерверки, что только укрепило неприличные ассоциации.

"Заказчик: „Мне нравится, но вы не думаете, что это здание немного... ну, вы знаете... слишком похоже на пенис?“. Архитектор: „Не волнуйтесь, в ночь открытия будет столько фейерверков и огней, что никто ничего не заметит", - иронизируют в Twitter.

Представитель компании Guangxi Broadcasting and Television Network, владеющей небоскрёбом, заявил китайским журналистам, что ролик с фейерверками — подделка.

"Мы включили подсветку фасада, но просто вывели изображение луны. Какие-то пользователи добавили на видео фейерверки и фонтаны. Всякие такие вещи", — добавил он, но это не остановило юмористов.

''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай удивил водопадом на небоскребе.

Место
Китай
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто такой дядюшка фройд?
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N Y
N Y
Китайцы сильнЫ в медицине)))
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
"фройд" -повеселило
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