''Дедушка Фройд аплодирует'': китайцы опозорились с ''неприличным'' небоскребом. Фото и видео здания

В августе в провинции Гуанси на юге Китая построили новый многоэтажный медиацентр, работа над которым длилась около двух лет. Небоскреб необычной формы сразу стал поводом для скабрезных шуток.

Полноценное открытие здания запланировано на осень 2018 года, сообщает shanghai.ist: по задумке архитектора, внешний вид должен повторять ландшафт провинции и напоминать жителям о родных краях. Но в соцсетях высмеяли небоскрёб за фаллическую форму.

Кто-то опубликовал фейковое видео, как с верхушки здания запускают фейерверки, что только укрепило неприличные ассоциации.

"Заказчик: „Мне нравится, но вы не думаете, что это здание немного... ну, вы знаете... слишком похоже на пенис?“. Архитектор: „Не волнуйтесь, в ночь открытия будет столько фейерверков и огней, что никто ничего не заметит", - иронизируют в Twitter.

"I do like it but don't you think perhaps it's a little ... you know... a little bit too penisy?"



Architect: "Don't worry, there'll be so many fireworks and lights on the launch night, nobody will ever notice" pic.twitter.com/rqh04z5L2a