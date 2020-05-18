Украинские курорты в условиях пандемии COVID-19 опасны? Озвучены нюансы

Множество украинских курортов и туристических баз пренебрегают санитарными требованиями, введенными на период карантина.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. По его мнению, курорты в популярных туристических странах заслуживают большего доверия.

"Где уверенность, что украинские базы будут соблюдать определенные меры безопасности? Даже сейчас, в период карантина, очень многие отели в популярных туристических местах Украины работают. Мои друзья на майские праздники ездили и на Азовское побережье, и на Черноморское побережье, и на неморские курорты – везде отели были забиты", – сообщил эксперт.

COVID-19: украинские курорты опасны – ассоциация турагентств

"Во-первых, они нарушали закон. Во-вторых, где гарантия того, что в этих отелях были соблюдены все меры безопасности так, как это сделали в Турции, в Хорватии, в Греции?" – заметил он.

"Я бы больше доверял тем странам, тем отелям, потому что там больше ответственности и больше порядка, чем у нас", – резюмировал Дереза.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие украинские курорты проигнорировали введенный в стране карантин на майские праздники.