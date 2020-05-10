Черногория заявила, что возобновляет туризм: названа дата
Черногория несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 готовится к возобновлению туристического сезона уже с 1 июля.
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Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, сообщили в Национальной туристической организации 10 мая.
Маркович отметил, что страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.
С начала июля Черногория готова принимать туристов, однако только при соблюдении протоколов и мер, предписанных органами здравоохранения. Протоколы гигиены и санитарной безопасности для отелей, заведений общепита, пляжей и частных пансионов пока в разработке.
В правилах будет прописана социальная дистанция, в том числе в части столиков в ресторанах, лежаков на пляжах, количества людей в закрытых помещениях и т.п.
Правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, власти рассчитывают на туристов из соседних Сербии и Боснии.
Внимание также уделяется местным гостям, которых премьер-министр пригласил провести отпуск в этом году в Черногории.
Добавим, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев COVID-19. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания и 9 смертей.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине начинается этап адаптивного карантина.
Так, во Львовской области ограничения начнут ослаблять с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось. В самом Львове – с 11 мая, но частично.