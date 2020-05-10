Черногория несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 готовится к возобновлению туристического сезона уже с 1 июля.

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Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, сообщили в Национальной туристической организации 10 мая.

Маркович отметил, что страна готовится начать свой туристический сезон уже в ближайшие недели.

Черногория. Иллюстрация Tech.eu

С начала июля Черногория готова принимать туристов, однако только при соблюдении протоколов и мер, предписанных органами здравоохранения. Протоколы гигиены и санитарной безопасности для отелей, заведений общепита, пляжей и частных пансионов пока в разработке.

В правилах будет прописана социальная дистанция, в том числе в части столиков в ресторанах, лежаков на пляжах, количества людей в закрытых помещениях и т.п.

Правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса. В первую очередь, власти рассчитывают на туристов из соседних Сербии и Боснии.

Внимание также уделяется местным гостям, которых премьер-министр пригласил провести отпуск в этом году в Черногории.

Добавим, что уже несколько дней в Черногории не фиксируют новых случаев COVID-19. Всего в стране официально подтвердили 324 случая заболевания и 9 смертей.

Статистика на 10 мая worldometers.info

Новые случаи за сутки worldometers.info

Новые летальные случаи worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине начинается этап адаптивного карантина.

Так, во Львовской области ограничения начнут ослаблять с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось. В самом Львове – с 11 мая, но частично.

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